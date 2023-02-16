Türkiye Tek Yürek kampanyasında 50 milyar (50 bin) bağışlayan Yeni Çamoluk Otomotiv sahibi Hamit Duras kimdir merak edildi. Konu hakkında vatandaşlar, Hamit Duras kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Yeni Çamoluk Otomotiv sahibi Hamit Duras'ın hayatı ve biyografisi nedir? araştırması yapıyor. İşte detaylar...

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Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Hamit Duras geliyor. Peki, Hamit Duras kimdir, aslen nereli, mesleği ne, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, evli mi, maaşı ne kadar, hangi firmanın sahibidir? İşte ayrıntılar...

YENİ ÇAMOLUK OTOMOTİV SAHİBİ KİMDİR?

Yeni Çamoluk Otomotiv sahibi Hamit Duras'tır. Türkiye Tek Yürek kampanyasında 50 milyar TL bağış yaptı. Fakat sonradan bağışın 50 bin TL olduğunu ve programda yanlış aktarıldığını belirtti.

HAMİR DURAS KİMDİR?

Hamit Duras, Yeni Çamoluk Otomotiv firmasının sahibidir. 15 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen Türkiye Tek Yürek programında 50 Milyar TL'lik bağış yaptığı açıklanmıştı. Sonradan Acun Ilıcalı programda o miktarı 50 milyon şeklinde düzeltmişti. Fakat sonradan kendisine şahsen ulaşıldı ve miktarın aslında 50 Bin TL olduğunu söyledi. Sosyal medyada trend olan Hamit Duras bugün yaptığı açıklama ile bağış miktarını 50 binden 100 bin TL 'ye çıkartacağını belirtti.

Konu hakkında Hamit Duras'ın açıklamaları şöyle:

"Aslında 50 bin TL demek istedim, telefonlar susmuyor."

"Hacı ağabey sen ne yaptın, Merkez Bankası'nı da geçtin diyorlar."

"Bu vesileyle 50 bin TL bağışı 100 bin TL'ye çıkarıyorum."