"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarını sarmak için ATV, FOX Deniz Bayramoğlu, Kanal D, Kanal 7, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8 'in 15 Şubat'taki ortak yayınında yardım kampanyası düzenlendi. Yayına Hamit Duras da bağlandı. Peki, Hamit Duras ortak yayında ne kadar bağış yaptı?

Yeni Çamoluk Otomotiv sahibi Hamit Duras'tır. Türkiye Tek Yürek kampanyasında 50 milyar TL bağış yaparak adeta rekor kırdı. Peki, Hamit Duras kimdir? 50 milyar TL bağışlayan Hamit Duras kimdir?

HAİT DURAS KİMDİR

Yeni Çamoluk Otomotiv sahibi Hamit Duras'tır. Türkiye Tek Yürek kampanyasında 50 milyar TL bağış yaptı. "Türkiye Tek Yürek" yardım kampanyasında ATV, FOX, Kanal D, Kanal 7, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV 8'in sevilen dizi ve program yüzlerinin toplayacağı yardımlar, AFAD ve Kızılay'a bağışlanacak.

Açıklanan miktar daha sonra düzeltildi ve 50 milyon TL olduğu ifade edildi.