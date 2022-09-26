Hamit Altıntop istifa etti mi? TFF Yönetim Kurulu üyesi ve Milli Takım Sorumlusu görevini yürüten Hamit Altıntop, A Milli Futbol Takımı'nın Faroe Adaları'na karşı aldığı 2-1'lik mağlubiyetin ardından araştırılmaya başlandı. Stefan Kuntz'un istifa edeceği yönünde çıkan haberlere tepki gösteren Altıntop'un istifa edip, etmediği merak edilmekte. Peki, Hamit Altıntop istifa etti mi? Hamit Altıntop görevinden ayrıldı mı? Hamit Altıntop görevi ne?

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi olarak görevini yerine getiren Hamit Altıntop, Faroe Adaları yenilgisi sonrası en çok araştırılan isimler arasında yer almakta. Stefan Kuntz'a gelen eleştirilere tepki göstermesiyle birlikte özellikle sosyal medyada hakkında tweetler atılan Hamit Altıntop'un görevine devam edip, etmediği araştırılmakta. Futbolseverler Hamit Altıntop ile ilgili en çok Hamit Altıntop istifa etti mi? Hamit Altıntop görevinden ayrıldı mı? Hamit Altıntop görevi ne? Hamit Altıntop kaç yaşında? Hamit Altıntop hangi takımlarda oynadı? gibi soruları araştırmakta. Hamit Altıntop ile ilgili detaylar haberimizde yer almakta.



HAMİT ALTINTOP İSTİFA ETTİ Mİ?

HAMİT ALTINTOP GÖREVİ NE?

Şampiyonlar Ligi'nde üst düzey performans sergileyen Hamit Altıntop, kariyeri boyunca Wattenscheid, Schalke 04, Bayern Münih, Real Madrid, Galatasaray, SV Darmstadt 98 takımlarının formasını giymiştir. Ayrıca Hamit Altıntop A Milli Futbol Takımı ile 102 kez maça çıkmış 13 kez fileleri havalandırmıştır.