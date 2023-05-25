Hamisi ne demek? TDK Hamisi kelimesi anlamı ne? Hamisi nedir?
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Anlamı merak edilen kelimeler arasında yer alan Hamisi ne demek? Hamisi nedir? araştırılıyor. Peki Hamisi ne demek? TDK Hamisi kelimesi anlamı ne? Hamisi nedir?
Hamisi ne demek? Anlamı merak edilen kelimeler arasında yer alan Hamisi ne demek? Hamisi nedir? araştırılıyor. Peki Hamisi ne demek? TDK Hamisi kelimesi anlamı ne? Hamisi nedir? Detaylar...
Hamisi, koruyucusu demektir.
Koruyucu:
"Yegâne hamim, ondan gayri kimsem yok." - Emine Işınsu
1. sıfat Koruyucusu, kayıranı olmayan.
2. zarf Koruyucusuz bir biçimde:
"Kayınbabasının evinden kovulduktan sonra, karısından da ayrılmış, bu yüzden hamisiz kalmıştı." - Ercüment Ekrem Talu