Anlamı merak edilen kelimeler arasında yer alan Hamisi ne demek? Hamisi nedir? araştırılıyor. Peki Hamisi ne demek? TDK Hamisi kelimesi anlamı ne? Hamisi nedir?

Hamisi ne demek? Anlamı merak edilen kelimeler arasında yer alan Hamisi ne demek? Hamisi nedir? araştırılıyor. Peki Hamisi ne demek? TDK Hamisi kelimesi anlamı ne? Hamisi nedir? Detaylar...

HAMİSİ NE DEMEK?

Hamisi, koruyucusu demektir.

HAMİ TDK ANLAMI NEDİR?

Koruyucu:

"Yegâne hamim, ondan gayri kimsem yok." - Emine Işınsu

HAMİSİZ TDK ANLAMI NEDİR?

1. sıfat Koruyucusu, kayıranı olmayan.

2. zarf Koruyucusuz bir biçimde:

"Kayınbabasının evinden kovulduktan sonra, karısından da ayrılmış, bu yüzden hamisiz kalmıştı." - Ercüment Ekrem Talu