Hamilelik testi ne zaman yapılır? Hamilelik testi en erken ne zaman belli olur?

Hamilelik testi ne zaman yapılır? Hamilelik testleri genellikle gebelik belirtileri ortaya çıktıktan sonra yapılabileceği gibi regl döneminin gecikmesi sonrasında da güvenilir sonuçlar verir. İşte, hamilelik testinin en erken ne zaman belli olacağı ve hamilelik testinin ne zaman yapılacağı sorularının cevapları ile ilgili detaylar…

HAMİLELİK TESTİ NE ZAMAN YAPILIR?

Hamilelik testi genellikle adet döneminin geciktiği durumlarda yapılır. Kadınların vücutları, gebelik hormonu olarak bilinen HCG (human chorionic gonadotropin) hormonunu üretmeye başladıklarında, bu testlerin sonuçları pozitif çıkar. Normal adet döngüsünde gecikme olduğunda, genellikle test yapılması önerilir. Bu durumda, testin sonuçları doğru olur ve hamilelik durumu hakkında bilgi verir.

HAMİLELİK TESTİ EN ERKEN NE ZAMAN BELLİ OLUR?

Adet gecikmesinin ilk gününden itibaren erken gebelik testleri yapılabilir. Bu testlerin çoğu, gebelikten yaklaşık 10 gün sonra idrardaki HCG'yi tespit edebilir. Normalde adet gecikmesi, gebelikten yaklaşık 14 gün sonra ortaya çıkar.