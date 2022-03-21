Hamilelik belirtileri nelerdir? Yüzde yüz hamilelik belirtileri nelerdir? Erken ilk hamilelik belirtileri nelerdir? Adet ağrısı öncesi hamilelik belir

Hamilelik ve anne olmak insanlığın devamı için şüphesiz en önemli olaydır. Anne adayları da evlat sahibi olmak can atmakta. Bunun için tıp dünyasında da önemli gelişmeler olmaktadır. Annelerin hamileliğin belirtileri ile ilgili en çok araştırdığı konular şöyledir: Yüzde yüz hamilelik belirtileri nelerdir? Erken ilk hamilelik belirtileri nelerdir? Adet ağrısı öncesi hamilelik belirtileri nelerdir? Biz de bu haberimizde sorularınıza cevaplar derledik. İşte detaylar.

HAMİLELİK BELİRTİLERİ NELERDİR?

Erken hamilelik belirtileri her kadında aynı olmayabilir. Kimi hamile kadınlarda mide bulantısı çok sık yaşansa da kimilerindeçok nadir yaşanmakta. Bu nedenle her hamilelik kendine özgü diyebiliriz.

Sık sık idrara çıkmak da bir hamilelik göstergesi olabilir. Buna ek olarak pek çok kadın gebelik döneminin başında yoğun duygusal değişimler de yaşayabilir.

Birden baş gösteren ani duygu değişimleri de hamileliğe işaret olabilir. Bunlara ek olarak da hamilelik belirtisi olarak sayılabilecek bir başka belirti ise iştahın açılmasıdır. Karnı tok olmasına rağmen çok daha fazla yemek yemeğe başlamak hamilelik belirtisi anlamına gelebilir. Kasık ağrısı da hamilelik belirtisi olabilir.

EN ERKEN HAMİLELİK BELİRTİLERİ

YORGUNLUK

Son zamanlarda anne adayları kendinizi hiç olmadığınız kadar yorgun mu hissediyorsunuz? Hormonlardaki artış nedeniyle çoğu anne adayı hamileliğin ilk zamanlarında kendini tükenmiş ve çok halsiz hisseder, bu nedenle yorgunluk en önemli erken gebelik belirtilerindendir.

VAJİNAL AKINTI

Gebeliğin 2-3 haftasında vajinadan gelen beyaz akıntıerken hamilelik belirtileri arasında yer almaktadır. Beklenmeyen akıntılar veya aniden meydana gelen kasık ağrıları da hamileliğin erken belirtileri arasında yerini alır. Özellikle hamileliğin ilk haftalarında belirtiler keskin ve net olarak ortaya çıkmaktadır. Yedikleri ve içtiklerinden tat alamama, kokulara karşı hassasiyet, aniden öğürmek gibi baş gösteren davranışlar hamileliğin ilk haftalarındaki belirtilerdendir.

SIK İDRARA ÇIKMA

Vücudun beklenmeyen tepkiler vermesi, sindirim ve boşaltım sisteminin rutininin bozulması hamileliğin erken belirtileri olarak bilinmektedir. Sık sık idrara çıkma, idrar yaparken yanma hissetmek gibi oluşan rahatsızlıklar en erken hamilelik belirtileri olarak bilinmektedir. Bu belirtiler idrar yolu enfeksiyonuyla aynı gibi gözükse de kesinlikle bir gebelik testi yapılması uzmanlar tarafından önerilmektedir. İdrar tutamama da en erken hamilelik belirtisi olarak bilinmektedir. Gece uykularınızı bölecek kadar sık sık idrara çıkma ve farkında olmadan idrar kaçırma erken gebelik belirtileri arasında yer alır.

GÖGÜSLERDE BÜYÜME VE HASSASİYET

Hamileliğin erken döneminde vücutta meydana gelen hormonal değişiklikler nedeniyle göğüslerde hassasiyet, büyüme veya hafif ağrıya neden olabilir. Bu değişimler bazı anne adaylarının meme uçlarında renk değişikliği de oluşturabilir.

ADET GECİKMESİ

Üreme çağında (çocuk doğurabilecek vücutsal donanıma sahip) olan ve aktif cinsel hayatı olan her kadın, adet gününde bir gecikme yaşadığında gebelikten şüphe edebilir. Zira adet gecikmesi gebelik için en erken belirtidir ve muhtemelen en kesin olan belirtidir. Zira o ay yumurta oluşturma sürecinde bir gebelik olmuşsa, büyük ihtimalle adet kanaması olmayacaktır. Bazı anne adayları ise adet dönemlerinde oldukça açık renkte olan hafif bir adet kanaması yaşayabilirler. Bu da her zamanki yaşadığı adet kanaması gibi değildir ve muhtemel gebeliğin erken habercisi olabilir.

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