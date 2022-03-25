Hamilelik belirtileri nelerdir? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Hamilelik 9 ay boyunca yaşanılan meşakkatli bir yoldur. Bazı belirtiler hamilelik belirtileri olabilme durumu vardır. Bazı belirtiler ise hamilelik belirtileri olmayıp evli çiftleri üzebiliyor.

Belirtileri iyi araştırmak, ona göre hareket etmek insan sağlığı açısından önemlidir. Belirtiler bazı durumlarda önemli hastalıkların farkedilmemesini sağlayıp insan sağlığına zararlı bir durum yaratabiliyor.. Hamilelik Belirtileri Nelerdir? Erken Hamilelik Belirtileri Nelerdir? Yüzde Yüz hamilelik Belirtileri Nelerdir? detaylar haberimizde…

HAMİLELİK BELİRTİLERİ

Adet Gecikmesi

Cilt Problemleri

Sindirim Problemleri

Mide Bulantısı

Kasık ağrıları

Kas Ağrısı Ve Hafif Kanama

Kabızlık

Sık İdrara Çıkma

Duygusallaşma

Vücut Isısı Yükselmesi

Göğüslerin Büyümesi Ve Hassasiyeti

Mide Ekşimesi

Baş Ağrısı Ve Baş Dönmesi

Vücut Yorgunluğu

Kusma

YÜZDE YÜZ HAMİLELİK BELİRTİLERİ

Hamilelik belirtilerinde bahsettiğimiz kuralların bazıları yüzde yüz hamilelik belirtileri oluyor.

Yüzde Yüz Hamilelik Belirtilerini söylemek gerekirse;

Adet döneminin olmaması

Kadınların her ay düzenli adet süreçleri olur.Adet süreçlerinde düzensizlik oluştuğunda bazen bazı hastalıkları tetikleme ihtimali olabiliyor.Eğer adet döngüsü düzenli olan kadınlarda en önemli hamilelik belirtisi olduğunu söyleyebiliriz.

Kusma

Kusma eylemi normalde çok yaşamayan kadınlarda,1 günde birden çok zamanlarda oluşan kusma eylemi hamileliğin yüzde yüz belirtileri diyebiliriz.

Yorgunluk

Hamilelik belirtilerin en net belirtilerinden biri olan yorgunlukta Progesteron hormonunun hamilelik döneminde artmasıyla Hamile olan kişiye yorgunluk ve halsizlik verir.

Sık sık idrara çıkma

Hamilelik dönemine giren kadınlarda sık sık idrara çıkma çoğalır.Bunun nedeni ise rahim hacminin büyümesidir.Rahim büyümesi böbrek fonksiyonlarını değiştirmesi bu ihtiyacı oluşturabiliyor.

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