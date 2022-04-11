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Hamilelere izin kaldırıldı mı? Resmi Gazete hamilelere idari izin kararı iptal mi?

Haberler.com - Gündem
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Hamilelere izin kaldırıldı mı? Resmi Gazete hamilelere idari izin kararı iptal mi?

Resmi Gazete'de yayımlanan yeni karar doğrultusunda Hamilelere izin kararı değişikliğe uğradı. Peki, hamilelere idari izin kalktı mı? İşte, o detaylar. Resmi Gazete hamilelere idari izin kararı iptal mi? Hamilelere izin kaldırıldı mı?

Hamilelere Idari Izin, Resmi Gazete kararı ile kaldırıldı. 9 Nisan tarihli Resmi Gazete kararına göre şu ifadeler yer aldı. Hamilelere izin kaldırıldı mı? Resmi Gazete hamilelere idari izin kararı iptal mi?

HAMİLELERE İZİN KALDIRILDI MI?

Hamilelere idari izin, 9 Nisan 2022 Resmi Gazete kararı ile kaldırıldı. Bilim Kurulu kararları kapsamında yayımlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"30/06/2021 tarihli ve 31527 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "COVID-19 Kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Normalleşme ve Alınacak Tedbirler" konulu 2021/13 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmış olup, salgın ile mücadelede Sağlık Bakanlığı ile Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda belirlenen tedbir ve kurallara titizlikle uyulacak, kamu kurum ve kuruluşlarınca uygulamada herhangi bir aksaklığa sebebiyet verilmeyecektir"

Haberler.com - Gündem

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