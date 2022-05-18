Baron ne demek? Baron anlamı ne? - Haberler

Baron ne demek? Baron anlamı ne?
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Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Baron, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Baron ne demek? Baron anlamı ne? İşte, Baron kelimesinin anlamı!
Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Baron kelimesinin ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Baron anlamı ne? Baron ne demek?
BARON NE DEMEK?
Baron: Avrupa terminolojisinde asaletin şovalyelikten sonra gelen 2. basamağı, vikontluktan küçük soyluluk payesi. İngiliz literatüründe baronlara "Lord" denilmektedir. Baron eşine barones denir. Baronet payesi yalnız İngiliz literatüründe vardır ve 1611'de oluşturulmuştur.
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