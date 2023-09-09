Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Hamdullah Suphi Tanrıöver hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Hamdullah Suphi Tanrıöver'in kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Hamdullah Suphi Tanrıöver kimdir? Kaç yaşında, nereli? Hamdullah Suphi Tanrıöver hayatı ve biyografisi!

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Hamdullah Suphi Tanrıöver hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Hamdullah Suphi Tanrıöver'in hayatını araştırıyor. Peki, Hamdullah Suphi Tanrıöver kimdir? Kaç yaşında, nereli? Hamdullah Suphi Tanrıöver hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.

HAMDULLAH SUPHİ TANRIÖVER KİMDİR?

Hamdullah Suphi Tanrıöver (1885, İstanbul - 10 Haziran 1966, İstanbul), Türk edebiyatçı, yazar, öğretmen, milletvekili, siyasetçi. Kurtuluş Savaşı ve cumhuriyetin ilk yıllarında TBMM'de yaptığı coşkulu konuşmaları nedeniyle "Millî Hatip" ve "Cumhuriyet Hatibi" olarak tanınan bir siyaset adamı ve yazardır. Ayrıca İstiklâl Marşı'nı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde okuyan ilk kişidir.

Tanrıöver, Önce Fecr-i Âti Hareketi içinde, daha sonra Millî Edebiyat toplulukları içinde yer aldı. Zamanla siyasi kimliği, şair ve yazar kimliğinin önüne geçti. Son Osmanlı Meclis-i Mebusanı'nda ve I., II., III., VII., VIII., IX. dönem TBMM'de milletvekilli olarak bulundu. İki defa Millî Eğitim Bakanlığı yaptı. Siyasi yaşamının yanı sıra Türk Ocakları'nın başkanlığını yürüttü. Türk Ocakları'nın kapatılmasından sonra 13 yıl Bükreş'te büyükelçilik görevinde bulundu. Yurda geri döndüğünde Türk Ocakları'nı tekrar kurdu; ismi, aralıklarla toplam 34 yıl başkanlık ettiği bu kurum ile özdeşleşmiştir.

Hamdullah Suphi Tanrıöver, 1885 yılında İstanbul'un Aksaray semtindeki Abdüllatif Suphi Paşa Konağı'da doğmuştur. Babası, Tanzimat Dönemi bilim ve siyaset adamlarından Abdüllatif Suphi Paşa, annesi bir Çerkez kızı olan Ülfet Hanım'dır. Dedesi ilk Osmanlı maarif nazırı Abdurrahman Sami Paşa'dır, babası ise devletin 6. Maarif Nazırı olarak görev yapmıştır. Çocukluğu yoğun bir kültür ortamında geçti. Yetiştiği konak, divan edebiyatının son şairlerinin sık sık bir araya geldikleri bir toplantı yeri gibiydi. İlk şiirlerini amcası Sezai Bey'in Paris'te çıkardığı Şura-yı Ummet gazetesinde yayımladı. II. Abdülhamid'in iradesiyle parasız yatılı olarak Mekteb-i Sultani'de (Galatasaray Lisesi) öğrenim gördü.

Türk Ocakları Merkez Heyeti'nin başkanlığını yürütmeye devam etti. 10 Haziran 1966 tarihinde öldü. Edirnekapı Merkezefendi Mezarlığı'na defnedildi.