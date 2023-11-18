Hamdullah Arvas kimdir? AK Parti Sancaktepe Belediye Başkan Aday Adayı Hamdullah Arvas hayatı ve biyografisi!

2024 Mahalli İdareler Seçimleri'ne kısa bir süre kalırken belediye aday adayları gündem olmaya ve halkın ilgisini çekmeye başladı. AK Parti Sancaktepe Belediye Başkan Aday Adayı Hamdullah Arvas da o isimlerden biri oldu. Başarılı siyasetçi Hamdullah Arvas hakkında ve Hamdullah Arvas kimdir, Hamdullah Arvas mesleği ne ve Hamdullah Arvas kaç yaşında gibi konular araştırıldı. İşte, Hamdullah Arvas hayatı ve biyografisi!

Yerel seçimler için geri sayım devam ederken aday adaylık müracaatları da başladı. Vatandaşlar da kendi belediyeleri için başkanlık çalışması yürüten aday adaylarını yakından takip etmeye ve onlar hakkında araştırmalar yapmaya başladı. İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde AK Parti'den belediye başkanlığı için aday adayı olan Hamdullah Arvas'ın kim olduğu, ne iş yaptığı ve siyasi geçmişi herkes tarafından merak edildi. Peki, Hamdullah Arvas kimdir?

HAMDULLAH ARVAS KİMDİR?

1982 yılında Van'da dünyaya gelen Arvas, 1987 yılı itibariyle Sancaktepe ilçesinde ikamet etmeye başladı.

Eğitim Hayatı

Hamdullah Arvas İmam Hatip lisesinden mezun olduktan sonra lisans ve yüksek lisans eğitimini tamamladı ve halen doktora eğitimine devam ediyor.

Hamdullah Arvas

Siyasi Hayatı

Hamdullah Arvas, siyasi hayatına AK Parti Samandıra Gençlik Kolları sıralarında başladı. 2008 yılında kurulan Sancaktepe ilçesinde kurucu yönetim kurulu üyeliği görevinde bulundu.

2009 yılında yapılan yerel seçimde gençlik kollarını temsilen henüz 27 yaşında belediye meclis üyesi olarak seçilen Arvas, sonrasında belediye başkan yardımcısı olarak görev aldı.

2014 yapılan yerel seçimde tekraren Belediye meclis Üyesi olarak seçilen Arvas, sonrasında belediye başkan yardımcısı olarak görev aldı. 2 dönem Sancaktepe Belediye Meclis Üyesi ve belediye başkan yardımcılığı görevlerinde bulundu.

2018 yılında yapılan genel seçimde AK Parti İstanbul 1. bölge milletvekili aday adayı olarak başvuran Arvas, 2019 yerel seçimlerinde İBB ve Esenyurt Belediye Meclis Üyesi olarak seçildi. Sonrasında İBB Kent Ekonomisi, Meslek Odaları ve Sendikalar Komisyon Başkanı olarak seçilen Arvas, halen bu görevlerine devam etmektedir.

Mesleki Hayatı

Sancaktepe'de faaliyet gösteren ANL YAPI firmasında, firma ortağı olarak çalışan Arvas, yaklaşık 25 çalışanıyla ilçe halkına hizmet vermektedir.