Hamdi Ulukaya kimdir? Hamdi Ulukaya serveti! Kaç yaşında, nereli? Hamdi Ulukaya hayatı!

Hamdi Ulukaya kimdir? Türk girişimci ve iş insanı Hamdi Ulukaya Türkiye'nin en zenginleri arasında yer alıyor. Vatandaşlar Hamdi Ulukaya kimdir? Hamdi Ulukaya nereli? sorularına yanıt aramakta. İşte Hamdi Ulukaya serveti ve Hamdi Ulukaya hayatı haberimizde...

HAMDİ ULUKAYA KİMDİR?

Hamdi Ulukaya, 1972Erzincan doğumlu Türk girişimci ve iş insanıdır. Amerika Birleşik Devletleri'nde en çok satılan süzme yoğurt markası Chobani'nin sahibi, kurucusu, yönetim kurulu başkanı ve CEO'sudur.

Erzincan'ın İliç ilçesinde süt besiciliği yapan bir aileye mensup olan Ulukaya, eğitiminin ilk dönemlerini Erzincan'da geçirdi. Ankara Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi eğitimi aldıktan sonra 1994'te İngilizce öğrenmek için ABD'ye gitti ve 1997 yılında University of Albany'de eğitim görmeye başladı.

2002'de babasının tavsiyesiyle küçük bir beyaz peynir fabrikası kurdu. Fakat asıl başarısını, 2005 yılında, New York eyaletinin kuzeyinde, kapatılmış olan büyük bir yoğurt fabrikasını satın alarak girdiği büyük riske borçludur. Yoğurt işinde tecrübesi olmamasına rağmen bir imparatorluk haline getirdiği Chobani, beş yıldan kısa sürede yıllık satışlarını sıfırdan 1 milyar doların üzerine çıkararak 2011'de ABD'nin lider yoğurt markası oldu. ABD'de Yunan usulü olarak bilinen süzme yoğurdun rağbet görmesi sayesinde Yunan yoğurdunun ABD pazarındaki payı 2007'deki % 1 seviyesinden 2013'te % 50'nin üzerine çıktı. Uluslararası denetim ve danışmanlık firması Ernst & Young tarafından 2013'te "Dünyada Yılın Girişimcisi" ilan edilen Ulukaya, sahibi olduğu yoğurt imparatorluğunun başarısı ile milyarder oldu. Forbes'e göre serveti 2014 yılı itibarıyla 1,92 milyar dolardır.

Çocukluk yılları

Hamdi Ulukaya, 1972 yılında Erzincan ilinin İliç ilçesinde Kürt asıllı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Fırat Nehri kıyısında kendi sahip oldukları ve işlettikleri bir çiftlikte koyun ve keçi besiciliği yaparak peynir ve yoğurt üreten ailesi, sürüleri yaylalarda otlatmak için mevsimi takip ederek, göçebe bir yaşam sürdürmekteydi. Ulukaya işte bu göçlerden birinde, bir yaylada dünyaya gözlerini açtığı için kesin doğum tarihi bilinemiyor.

Eğitim yaşamı

Ulukaya, Ankara Üniversitesi'nde siyaset bilimi eğitimi gördükten sonra 1994'te, New York, Long Island Adelphi Üniversitesi'nde İngilizce öğrenmek üzere Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. 1997'de eyaletin kuzeyine taşındı ve New York Eyalet Üniversitesi'nin Albany Yerleşkesine nakil yaptırarak bazı işletme kurslarına yazıldı.

İş yaşamının başlangıcı

New York eyaletinin kuzeyindeki bir çiftlikte işe girdikten sonra, ziyaretine gelen babası, o bölgede satılan beyaz peynirin kalitesini beğenmeyince, oğlu Hamdi'yi Türkiye'de kendi ürettikleri beyaz peyniri ABD'ye ihraç etmeye razı etti. Türkiye'den gelen peynir ABD'de beğenilince, Ulukaya 2002 yılında New York, Johnston'da Euphrates (Fırat) adını verdiği, kendine ait küçük bir toptan beyaz peynir imalathanesi açtı.[ Tesis iki yılın sonunda ancak kendini kurtaracak hale gelebildi. Ulukaya bu dönemi "O iki yılda hayatımın en zor günlerini geçirdim" diye hatırlıyor.

Chobani Kuruluş ve gelişme

2005 ilkbaharında Ulukaya e-posta kutusuna gelen spam mesajları ayıklarken, kendi beyaz peynir imalathanesinin 100 km kadar batısında New York, South Edmeston'da, tam teçhizatlı bir yoğurt fabrikasının satılığa çıkarılmış olduğunu gördü. 84 yıllık bu fabrika Kraft Foods tarafından kapatılmıştı. Ulukaya mesajı çöpe gönderdi ancak ertesi gün fabrikayı gezmeye gitti. Avukatı ve danışmanının "alma" demesine rağmen fabrikayı satın almaya karar verdi. Ödemeyi Küçük İşletmeler İdaresi'nden ve firmalara sağlanan yerel teşviklerden yararlanarak, beş ay içinde tamamlayan Ulukaya, yeni şirketinin adını önce Agro Farma koydu ve eski Kraft çalışanlarından birkaçını işe alarak, öncelikle terk edilmiş fabrikanın boya ve tamirat işlerine giriştiler.

Amerikan usulü yoğurdu fazla şekerli, sulu ve yapay bulan Ulukaya, Türkiye'de her gün yiyerek büyüdüğü koyu süzme yoğurdu üretmeyi tercih etti. Amacı ABD pazarı için kaliteli, lezzetli, doğal ve uygun fiyatlı bir süzme yoğurt yaratmaktı. Yoğurt ustası Mustafa Doğan'ı Türkiye'den getirterek, yeni yoğurdu mükemmel hale getirmek için neredeyse iki yıl uğraştılar. Farklı sıcaklık ve sürelerde çeşitli mayalarla yüzlerce deneme yaptıktan sonra istedikleri lezzet, kıvam ve doğal raf ömrüne sahip bir yoğurt elde etmeyi başardılar.

Üretiminde kullanılan kesilmiş sütün suyu ayrıştırılan süzme yoğurt veya ABD'deki adıyla "Yunan yoğurdu"; çok daha koyu, daha kaymaklı, daha ekşi ve proteinden yana daha zengindir. Bu yoğurdu elde etmek için Ulukaya'ya yoğurt ayrıştırıcısı denilen milyon dolarlık ticari bir makine lazımdı. Amerikan usulü yoğurt yapan Kraft fabrikasında bu makineden yoktu. Ulukaya Wisconsin'de kullanılmış bir makine buldu ve bunu pazarlıkla 50 bin dolara satın aldı. Ayrıştırıcıyı getirmeye giderken, yolda bir anda çoban kelimesinden türeme "Chobani" markası aklına geldi.

Ulukaya, Chobani yoğurdunu koruyucu madde, yapay tatlandırıcı, yapay renklendirici veya jelatin kullanmadan ve sadece büyüme hormonu verilmeyen ineklerden sağılan sütleri kullanarak üretti. Reklama ayıracak bütçesi olmadığı için para ve zaman yatırımını ürünün ambalajına yaptı. Kâse şeklinde yeni bir ambalaj geliştirerek, markasının tasarım ve renkleriyle diğer yoğurtlardan farklı görünmesini sağladı. Chobani yoğurdu ilk etapta; sade, vanilyalı, çilekli, şeftalili ve yabanmersinli çeşitleriyle piyasaya sürüldü.

Kişisel hayatı

Hamdi Ulukaya, 25 Ocak 2018 tarihinde New York'ta sade bir törenle Louise Vongerichten ile evlendi. Ulukaya çifti, Amerikan yasalarına göre gerçekleştirilen nikâhın ardından Türkiye'nin New York Başkonsolosluğu'na giderek Türk yasalarına göre de evliliklerini resmîleştirdiler. Fransız kökenli Amerikan vatandaşı Louise Vongerichten, ABD'de kurduğu restoranların yanı sıra sosyal sorumluluk konularına da önem veren başarılı bir girişimci.