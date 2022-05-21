Hamdi Alkan kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, filmleri nelerdir? 21 Mayıs Cumartesi Şarkılar Bizi Söyler konuğu Hamdi Alkan kimdir? - Haberler

21 Mayıs Cumartesi 2022 Şarkılar Bizi Söyler konuğu Hamdi Alkan kimdir? Hamdi Alkan kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne, şarkıları nelerdir? Hamdi Alkan evli mi? Hamdi Alkan tüm filmlerinin isimleri nelerdir? Hamdi Alkan çocuğu var mı? Hamdi Alkan aslen nereli?

HAMDİ ALKAN KİMDİR?

Hamdi Alkan (d. 16 Ocak 1967; Antakya, Hatay, Türkiye), sinema yapımcısı ve yönetmeni, tiyatro sanatçısı, sinema ve dizi oyuncusu.

Hazırladığı komedi içerikli TV programların yanı sıra TV dizilerinde ve sinema filmlerinde rol alan sanatçı, on yıl boyunca Hamdi Alkan TV adlı komedi programını yaptı; Gazman tiplemesi ile tanındı. 2008'den itibaren sinema filmlerinde ve TV dizilerinde yönetmenlik yaptı.

Hamdi Alkan 21 Mayıs Cumartesi 2022 tarihinde Kanal D'de yayınlanan Şarkılar Bizi Söyler programına konuk olmuştur.

YAŞAMI

1967 yılında Antakya'da Döver köyünde doğdu. Arap kökenli bir ailenin çocuğudur. Biri kız, beşi erkek 6 kardeşin en küçüğüdür. Babası Ali Alkan adliye mübaşiri; annesi Helva Alkan, ev hanımıdır.

İlkokul, ortaokul ve liseyi Antakya'da okudu. Öğrencilik yıllarında kitap sevgisi başladı. Yüzme ve basketbol ile ilgilendi. İlkokul çağlarından beri oyuncu olmak istedi ve müsamerelerde yer aldı. YükseköğreniminiYıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği bölümünde 12 senede tamamladı. Üniversite öğrenciliği döneminde Beyazıt Meydanı'ndaki Sahaflar Çarşısı'nda kitap satarak geçimini sağladı. Israrla konservatuvara girerek oyunculuk eğitim almak istedi ama giremedi.

1989 yılında 22 yaşındayken Canan Hoşgör ile evlendi. Zeynep (d. 1998) ve Ayşe (d. 2007) adlarında iki kızı olan çift, 1999 yılında boşanmış; 2006 yılında tekrar evlenmiş ve Mart 2012 yılında tekrar boşanmıştır.

Alkan, öğrenimini tamamladıktan sonra TRT'de 3 Aşağı 5 Yukarı programının sunucusu olarak işe başladı. Gafur Hüner ve Yalçın Menteş'le çalıştı Öz Ofsayt adlı bir spor skeç programı yaptı. Ardından Reyting Reyting ve Reyting Hamdi programlarının yapımcısı oldu. Rayting Hamdi programı ile tanındı. On yıl boyunca Hamdi Alkan TV adlı komedi programını yaptı, Gazman tiplemesi çok popüler oldu. Süperman benzeri bir süper kahraman tiplemesi olan Gazman, gaz çıkararak uçma yeteneğine sahipti. Sadece çocukların rol aldığı Yumurcak TV adlı televizyon dizisini yönetti.

Tiyatro topluluklarında yönetmenlik yaptı. Yıldız Teknik Üniversitesi Tiyatro Bölümünde tiyatro hocalığı, genel sanat yönetmenliği yaptı.

2001 yılında "Şellale" adlı filmde konuk oyuncu olarak Hülya Koçyiğit, Tuncel Kurtiz, Aykut Oray, Ali Sürmeli, Ege Aydan, Nurgül Yeşilçay, Fikret Kuşkan ile birlikte oynadı.

2004 yılında, Show TV'de Türkiye'nin Yıldızları yarışması projesini yaptı. Bu proje ile Beren Saat ve Engin Akyürek'i sektöre kazandırdı. 2007'de Fox TV'de yayına giren ve 193 bölüm yayımlanan Arka Sıradakiler dizisini yönetti.

Başrollerinde Vural Çelik, Yasemin Çonka, Hakan Yılmaz, Tamer Karadağlı ve mahkûmların oynadığı Bayrampaşa: Ben Fazla Kalmayacağım (2007) sinema filmini;Turgut Özakman'ın senaryosunu yazdığı, başrollerinde Halit Ergenç, Çetin Tekindor, Batuhan Karacakaya, Canan Hoşgör, Tolga Savacı'nın oynadığı Dersimiz Atatürk (2009) adlı sinema filmini; çekimleri Türkiye, Kazakistan ve Kırgızistan'da yapılan Selam: Bahara Yolculuk (2015) filmini yönetti.

24 Nisan 2014 tarihinde Selen Görgüzel ile Roma'da evlendi. 2014-2017 arasında yayımlanan O Hayat Benim adlı aşk ve drama dizisini yönetti. 145 kiloya çıkan ve 2016'da kiloları nedeniyle sağlık sorunları yaşayan sanatçı, tüp mide ameliyatı ile kilo verip sağlığına kavuştu. 2019'da Kırk Yalan adlı komedi filmini yönetti.

Büyük bir kitap koleksiyonunun yanı sıra afiş, teneke oyuncaklar, eski jilet, kibrit, dürbün, resim, tespih, kalem, çakı, kartvizit koleksiyonları vardır. Alkan; kartpostal, tablo, mektup ve telgraf koleksiyonlarını Hatay'da açılan Kurtuluş Müzesi'ne bağışlamıştır.

FİLMOGRAFİSİ

2012 : Yol Ayrımı: Başdağıtıcı Tatar Emirze : TRT 1

2004-2007 : En İyi Arkadaşım : Cino : Show TV

2004 : Afacanlar Kampı :Show TV

2005 : Yumurcak TV (program, 2005) :: atv

2005 : Yumurcaklar Kampı :atv

2006 : Cennet Mahallesi : Luciano Pavarotti : Show TV

2007 : Bayrampaşa: Ben Fazla Kalmayacağım :: Sinema

2007 : Arka Sıradakiler : Yönetmen : Fox

2012 : Muhteşem Yüzyıl : Yahya Efendi : STAR

2016 : Pamuk Prens : Yönetmen : Sinema

2017 : Hayat Bazen Tatlıdır : Yönetmen : STAR

2018 : Geleceğin Starı : Jüri üyesi : STAR

2018-2019 : Erkenci Kuş :STAR

2018 : Meleklerin Aşkı : Yönetmen : Show TV

2019 : Kırk Yalan : Yönetmen, Oyuncu : Sinema

2022 : Aziz :: Show TV

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