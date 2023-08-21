Hamburger tarifi! Masterchef Hamburger nasıl yapılır? Hamburger için gerekli malzemeler nelerdir? Hamburger hangi ülkeye ait?

Masterchef 21 Ağustos dokunulmazlık oyununda şefler yarışmacılardan Hamburger yapmasını istendi. Peki Masterchef Hamburger nasıl yapılır? Hamburger için gerekli malzemeler nelerdir? Hamburger tarifi! Hamburger nasıl yapılır? Hamburger tarifi haberimizde...

Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Hamburgertarifi oldu. Peki en güzel Hamburgertarifi nasıldır? Hamburgernasıl yapılır? Hamburger için gerekli malzemeler nelerdir? Hamburger tarifi! Hamburger nedir, ne demek? Masterchef Hamburger nasıl yapılır? Hamburger hangi bölgenin, hangi yörenin yemeği? Hamburger hangi ülkeye ve yöreye aittir? Hamburgerhangi bölge? İşte detaylar...

HAMBURGER NEDİR? HAMBURGER HANGİ YÖREYE AİTTİR?

Hamburger veya sadece Burger, iki dilim yuvarlak sandviç ekmeği arasına yerleştirilen bir köfte, Amerikan peyniri, marul yapılan sandviç türü. Genellikle ketçap, mayonez, turşu, soğan, domates, hardal ve bunun gibi değişik malzemelerin de ilavesi ile servis edilir. Yapımında kullanılan köfte genellikle kırmızı et olmakla beraber tavuk etinden (tavukburger) yapılanları da yaygın olarak tüketilmektedir. Ayrıca peynirli olanları (çizburger) de yapılmaktadır.

1932 yılında Amerikalı John T. Gregore tarafından patenti alınmış olsa da patent kavramının henüz tedavülde olmadığı Vietnam'da yüzyıllardır aynı formatta bir yiyecek olduğu sonradan anlaşılmıştır.

İsim Almanya'nın Hamburg şehrinden adını almıştır.

HAMBURGER İÇİN MALZEMELER NELERDİR?

Kıyma (dana eti tercih edilir)

Tuz

Karabiber

Ekmek (hamburger ekmeği veya sandviç ekmeği)

Marul

Domates dilimleri

Soğan dilimleri

Turşu dilimleri (isteğe bağlı)

Peynir dilimleri (cheddar, kaşar, vb.)

Ketchup, mayonez, hardal gibi soslar (isteğe bağlı)

HAMBURGER NASIL YAPILIR?

Kıymayı Hazırlama:

Taze ve kaliteli dana etini kullanın. Etin yağ oranını tercihinize göre seçebilirsiniz.

Etinizi iyice temizleyin ve küçük parçalara bölebilirsiniz.

Et parçalarını öğütücüden geçirerek kıyma haline getirin ya da kasapta öğüttürün.

Köfte Karışımını Hazırlama:

Elde ettiğiniz kıymayı bir kaseye alın.

Tuz ve karabiber gibi baharatları ekleyin.

Kıymayı iyice yoğurarak baharatlarla karıştırın.

Karışımı yaklaşık 100-150 gram ağırlığında parçalara ayırarak köfteler hazırlayın.

Köfteleri Pişirme:

Tavayı veya ızgarayı iyice ısıtın.

Köfteleri tavaya veya ızgaraya yerleştirin.

İlk başta bir tarafını pişirin, sonra çevirerek diğer tarafını da pişirin.

Pişirme süresi, istediğiniz pişirme derecesine göre değişebilir. Genelde orta pişmiş olarak tercih edilir.

Hamburger Ekmeğini Hazırlama:

Hamburger ekmeğini ortadan kesin.

İç kısımlarını hafifçe kızartmak için tavada veya ızgarada çevirerek ısıtın.

Hamburgeri Birleştirme:

Kızarmış hamburger ekmeğinin alt yarısına marul yaprakları yerleştirin.

Üzerine köfteyi koyun.

Köftenin üzerine peynir dilimini koyarak erimesi için kapatın.

Peynir eriyene kadar kapalı halde tutabilirsiniz.

Daha sonra peynir eridiğinde üst kısmına domates, soğan, turşu gibi sebzeleri yerleştirin.

İsteğe bağlı olarak sosları ekleyin (ketchup, mayonez, hardal).

Hamburgeri Tamamlama:

Sebzeleri ve sosları ekledikten sonra üst kısmı da ekmeğiyle kapatın.

Hamburgerinizi dilimleyerek servis yapın.

Afiyet olsun! Evde kendi zevkinize uygun şekilde hamburger yapabilirsiniz.