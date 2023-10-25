Hamburger tarifi! 24 Ekim MasterChef Hamburger nasıl yapılır?

MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Hamburger hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Hamburger hazırladı. Peki, Hamburger nedir? Hamburger nasıl yapılır? Hamburger nedir?

Burger lezzetleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Hamburger ağızda dağılan kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Hamburger nasıl yapılır? Hamburger nedir? Hamburger nasıl yapılır, Hamburger yapılırken nelere dikkat edilir? MasterChef'te Hamburger yapıldı, evde klasik Hamburger yapıldı! İşte en güzel Hamburger!

HAMBURGER TARİFİ!

Hamburger veya sadece Burger, iki dilim yuvarlak sandviç ekmeği arasına yerleştirilen bir köfte, Amerikan peyniri, marul yapılan sandviç türü. Genellikle ketçap, mayonez, turşu, soğan, domates, hardal ve bunun gibi değişik malzemelerin de ilavesi ile servis edilir. Yapımında kullanılan köfte genellikle kırmızı et olmakla beraber tavuk etinden (tavukburger) yapılanları da yaygın olarak tüketilmektedir. Ayrıca peynirli olanları (çizburger) de yapılmaktadır.

1932 yılında Amerikalı John T. Gregore tarafından patenti alınmış olsa da patent kavramının henüz tedavülde olmadığı Vietnam'da yüzyıllardır aynı formatta bir yiyecek olduğu sonradan anlaşılmıştır.

İsim Almanya'nın Hamburg şehrinden adını almıştır.

HAMBURGER İÇİN MALZEMELER NELERDİR?

Kıyma (dana eti tercih edilir)

Tuz

Karabiber

Ekmek (hamburger ekmeği veya sandviç ekmeği)

Marul

Domates dilimleri

Soğan dilimleri

Turşu dilimleri (isteğe bağlı)

Peynir dilimleri (cheddar, kaşar, vb.)

Ketchup, mayonez, hardal gibi soslar (isteğe bağlı)

HAMBURGER NASIL YAPILIR?

Kıymayı Hazırlama:

Taze ve kaliteli dana etini kullanın. Etin yağ oranını tercihinize göre seçebilirsiniz.

Etinizi iyice temizleyin ve küçük parçalara bölebilirsiniz.

Et parçalarını öğütücüden geçirerek kıyma haline getirin ya da kasapta öğüttürün.

Köfte Karışımını Hazırlama:

Elde ettiğiniz kıymayı bir kaseye alın.

Tuz ve karabiber gibi baharatları ekleyin.

Kıymayı iyice yoğurarak baharatlarla karıştırın.

Karışımı yaklaşık 100-150 gram ağırlığında parçalara ayırarak köfteler hazırlayın.

Köfteleri Pişirme:

Tavayı veya ızgarayı iyice ısıtın.

Köfteleri tavaya veya ızgaraya yerleştirin.

İlk başta bir tarafını pişirin, sonra çevirerek diğer tarafını da pişirin.

Pişirme süresi, istediğiniz pişirme derecesine göre değişebilir. Genelde orta pişmiş olarak tercih edilir.

Hamburger Ekmeğini Hazırlama: