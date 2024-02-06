Hepimizin en sevdiği fast foodlardan biri olan hamburger nerede ortaya çıktı? İlk versiyonu, 19. yüzyıl sonlarına doğru Amerika'ya göç eden Alman göçmenler tarafından getirilen 'Hamburg-style steak' veya 'Hamburg steak' olarak bilinen bir yemektir. 20. yüzyılın başlarında Amerika'da, özellikle Wisconsin'deki Seymour'da Menches kardeşler tarafından popüler hale getirildiği düşünülür. Hamburger ismi nereden geliyor? Hamburger'in anlamı ne? Detaylar haberimizde...

HAMBURGER İSMİ NEREDEN GELİYOR?

"Hamburger" terimi, kökeni itibarıyla Hamburg, Almanya'nın ikinci büyük şehri olan Hamburg'a dayanır. Ancak modern hamburgerin kökeni, Amerika Birleşik Devletleri'ne dayanır.

HAMBURGER'İN ANLAMI NE?

Hamburgerin ilk versiyonu, 19. yüzyılın sonlarına doğru Amerika'ya göç eden Alman göçmenler tarafından getirilen "Hamburg-style steak" veya "Hamburg steak" olarak bilinen bir yemeğe dayanıyor. İlk hamburgerin, 1885 yılında Amerikan adasında Charlie Nagreen adında bir satıcı tarafından bir pazar gününde bir et parçasını ekmeğin içine koyarak servis edildiği söylenmektedir. Hamburgerin popülerliği, 20. yüzyılda artmaya başlamış ve günümüze kadar devam etmiştir. Bugün, hamburger çeşitleri ve tarifleri dünya genelinde çeşitlilik göstermektedir.