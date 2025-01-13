Hamburg - İstanbul Hattı filmi İstanul'da nerede çekildi?

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Hamburg - İstanbul Hattı filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Hamburg - İstanbul Hattı konusu, özeti ve Hamburg - İstanbul Hattı oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Hamburg - İstanbul Hattı filminin detayları…

HAMBURG - İSTANBUL HATTI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Alman bir polis olan Nick'in kızı Lenny, annesinin ölümünün intikamını almak için İstanbul'a kaçar. Fakat Istanbul'dayken Süleyman Şeker tarafından Rus mafyasına satılır. Nick, kızının ortadan kaybolduğunu görünce onu kurtarmak için İstanbul'a gider ve Süleyman Şeker'i araştırır. Kızı Lenny'nin Rus mafyasının eline düştüğünü öğrenen Nick, ortağı Yalçın ile beraber kızını kurtarmak için Rusya'ya gider.

HAMBURG - İSTANBUL HATTI FİLMİ İSTANUL'DA NEREDE ÇEKİLDİ?

Hambur - İstanbul hattı filminin bazı sahneleri İstanbul'da çekildi.