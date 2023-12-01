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Hamas tarafından serbest bırakılan rehinenin anlattıkları Netanyahu'yu çıldırtacak

1 Aralık 2023 12:53 Son Güncelleme: 12:56 Abone Ol

Hamas tarafından önceki gün serbest bırakılan rehinelerden biri, Hamas üyelerini "Çok iyi insanlar" olarak tanımladı. Orada kaldığı sürede kendisine çok nazik davranıldığını ifade eden İsrailli rehine "Her şey çok güzeldi. Bana karşı son derce kibarlardı. Ayrıca yemekler de çok güzeldi" ifadelerini kullandı.