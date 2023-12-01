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Hamas tarafından serbest bırakılan rehinenin anlattıkları Netanyahu'yu çıldırtacak

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Hamas tarafından önceki gün serbest bırakılan rehinelerden biri, Hamas üyelerini "Çok iyi insanlar" olarak tanımladı. Orada kaldığı sürede kendisine çok nazik davranıldığını ifade eden İsrailli rehine "Her şey çok güzeldi. Bana karşı son derce kibarlardı. Ayrıca yemekler de çok güzeldi" ifadelerini kullandı.

Hamas'ın daha önce tedavi ettiği ve önceki gün serbest bıraktığı İsrailli esir Mia Shem, İsrail Başbakanı Netanyahu'yu küplere bindirecek ifadeler kullandı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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