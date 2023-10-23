Hamas, Mısır ve Katar arabuluculuğuyla rehinelerin serbest kalması konusunda anlaşmalar yaptığı bilgisi medyaya yansımıştı. Şimdi sosyal medyada en çok merak edilen konu ise "Hamas rehineleri serbest bırakıldı mı? 2 ülke arabuluculuk yapmıştı, Hamas'ın elindeki rehineler yaşıyor mu, öldü mü?" Oldu. İşte detaylar…

Hamas rehineleri serbest bırakıldı mı? 2 ülke arabuluculuk yapmıştı, Hamas'ın elindeki rehineler yaşıyor mu, öldü mü?

Mısır medyasına konuşan Kassam Tugayları'nın sözcüsü Ebu Ubeyde, Katar ve Mısır'ın arabuluculuğuna yanıt olarak rehineleri serbest bırakabileceklerini ifade etmişti. Peki, Hamas rehineleri serbest bırakıldı mı? 2 ülke arabuluculuk yapmıştı, Hamas'ın elindeki rehineler yaşıyor mu, öldü mü? İşte detaylar…

HAMAS REHİNELERİ SERBEST BIRAKILDI MI?

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde esir tuttukları 2 sivili "tek taraflı" serbest bıraktığını duyurdu. Kassam Tugaylarından yapılan yazılı açıklamaya göre, Mısır ve Katar'ın arabuluculuğunda, daha önce esir alınan Nurit Yitzhak (79) ve Yocheved Lifshitz (85) serbest bırakıldı.

2 KİŞİYİ DAHA SERBEST BIRAKTILAR

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim'de İsrail'e düzenlediği Aksa Tufanı operasyonunda çok sayıda kişiyi alıkoydu. Geçtiğimiz günlerde esirlerden ABD'li anne ve kızını serbest bırakan Hamas, 2 kişiyi daha insani gerekçelerle serbest bıraktı.

"ŞARTLARI İHLAL ETMELERİNE RAĞMEN SERBEST BIRAKIYORUZ"

Söz konusu kişilerin daha önce bırakmak istediklerini vurgulayan Kassam Tugayları, İsrail'i "kendi esirlerine önem vermemekle" suçladı. Kassam Tugayları, esirlerin serbest bırakılması için İsrail'e koyduğu şartları Tel Aviv'in ihlal etmesine rağmen, "insani ve sağlık gerekçeleriyle iki sivili tek taraflı serbest bıraktıklarını" belirtti.

İsrail Dışişleri Bakanı Sözcüsü Yossi Zilberman ise bu konuda henüz yorum yapmayacaklarını, İsrailli sivillerin sağ biçimde geri döndüğünden emin olduktan sonra, Başbakanlık himayesindeki "esirler ve kayıp kişiler dosyası" sorumlusunun konuyla ilgili açıklamayı yapacağını ifade etti.

ABD'Lİ ANNE KIZI DA SERBEST BIRAKMIŞLARDI

Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, Katar'ın çabalarına yanıt olarak iki ABD'li esiri insani gerekçelerle serbest bıraktıklarını duyurmuştu. Ebu Ubeyde, "Bu yaptığımız, ABD'ye ve dünyaya, ABD Başkanı Joe Biden ve onun faşist yönetiminin iddialarının asılsız olduğunu göstermek içindir." ifadelerini kullanmıştı.