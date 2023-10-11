HAMAS REHİNELERİ BIRAKTI MI? Son Dakika gelişmesi yaşandı! Hamas rehine takası yaptı mı, rehineler kimler, kaç kişi?

"Hamas rehine takası yaptı mı, rehineler kimler, kaç kişi?" En çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Son dakika gelişmelerine göre, İsrail-Filistin savaşı 7 Ekim'de Hamas'ın duyurduğu Aksa Tufanı operasyonu ile başladı. Çatışmaların beşinci gününde, ölü sayısı 1000'i aşmış durumda. Peki, Hamas rehineleri bıraktı mı? Son Dakika gelişmesi yaşandı! İşte detaylar…

Başbakan Netanyahu'nun savaş ilanının ardından, İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalar devam ediyor. İsrail, Gazze Şeridi'ni hedef almaya devam ederken, Hamas ise Tel Aviv dahil birçok şehirde direniş hazırlıkları yapıyor. İsrail-Hamas savaşı, 11 Ekim Çarşamba günü dünya gündeminde önemli bir yer tutuyor. Peki, Hamas rehineleri bıraktı mı? Hamas rehine takası yaptı mı, rehineler kimler, kaç kişi? Son Dakika gelişmesi yaşandı! İşte detaylar…

HAMAS REHİNELERİ BIRAKTI MI?

Hamas'ın elinde bulunan İsrailli kadın ve çocuk rehineler olduğu biliniyordu. Hamas'ın saldırılarının ardından İsrail'in Gazze'yi bombalamasıyla başlayan çatışma sürerken, Türkiye'nin rehinelerin kurtarılması için Hamas ile görüşmeler yürüttüğü iddia edildi.

Habertürk TV'de Mehmet Akif Ersoy'un canlı yayında bulunduğu açıklamalara göre, Hamas elinde bulundurduğu rehinelerden bir kadını ve çocuğunu serbest bıraktı. İzlediği görüntüleri canlı yayında seyircilere aktaran Ersoy, "Görüntüler sabah saatlerinde çekilmiş gibi duruyor. İsrailli bir kadının demir örgüleri geçerek İsrail askerlerine doğru geçtiği görülüyor." dedi.

BİR KADIN VE İKİ ÇOCUK HAMAS TARAFINDAN SERBEST BIRAKILDI

Uluslararası toplumun itidal çağrıları ve arabuluculuk girişimlerinin ardından Hamas'tan İsrail'e dönük olumlu bir adım atıldı. Hamas, bir İsrailli kadın ve iki çocuğunu serbest bıraktı. İddiaların neticelendirilmesi bekleniyor. İşte iddia konusu olan o görüntüler:

HAMAS REHİNE TAKASI YAPTI MI, REHİNELER KİMLER, KAÇ KİŞİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalarda beşinci gün geride kalırken, bölgede barışın sağlanması için çaba gösteriyor. Edinilen bilgiye göre; Erdoğan, Hamas'ın elinde tuttuğu İsrailli rehinelerin serbest bırakılması için devreye girdi. Erdoğan'ın, Ankara'da Hamaslı yetkililer ile görüştüğü öğrenildi. Görüşmelerde, rehinelerin durumu ve bölgedeki insani kriz ele alındı. Erdoğan, Hamas'a rehineleri serbest bırakması ve ateşkesi kabul etmesi çağrısında bulundu.

Erdoğan, ayrıca gerilime ilişkin telefon diplomasisi de yürüttü. Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile birer telefon görüşmesi yaptı. Görüşmelerde, İsrail-Filistin çatışması ve bölgede ortaya çıkan insani sorunların çözümü için yapılabilecekler ile sükunetin sağlanması adına bölgesel ve küresel düzeyde yapılması gereken konular konuşuldu. Erdoğan, görüşmelerde, çatışmaların bölge geneline yayılma ihtimaline karşı teyakkuzda olunması gerektiğini belirterek, Türkiye'nin, gerilimin sonlandırılması için arabuluculuk dahil her türlü desteğe hazır olduğunu ifade etti.

"SİVİLLERİN BOMBALANMASI KABUL EDİLEMEZ"

Erdoğan ayrıca, "Uluslararası camiadan destek bekliyoruz" diyerek, Türkiye'nin samimi ve barışçıl çabalarına başta bölge ülkeleri olmak üzere tüm dünyanın katkı sunmasını istedi. Erdoğan, "Sivillerin bombalanması kabul edilemez" diyerek, İsrail'in saldırılarını kınadı ve sivil yerleşim yerlerinin hedef alınmasının insanlık suçu olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tebbun ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi. "Görüşmede, İsrail- Filistin arasındaki kaygıları artıran çatışmalı süreç, ayrıntılı bir biçimde ele alındı. Cumhurbaşkanımız Erdoğan görüşmede, gerginliğin bölgedeki başka ülkelere de sıçramadan sonlandırılması ve adil bir barışa müzakereler yoluyla ulaşılması için bir yol açılmasının hedeflendiğini söyledi. Bunun için Türkiye'nin samimi ve barışçıl çabalarına, başta bölge ülkeleri olmak üzere, uluslararası camianın desteğinin beklendiğini de belirtti."

Erdoğan, Türkiye'nin saldırılardan etkilenen masum sivillere yardım ulaştırılması için çalışma başlattığını da sözlerine ekledi.

İlgili Haberler