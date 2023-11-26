Hamas, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çabalarına yanıt olarak Gazze'deki Taylandlı esirler serbest bırakıldı" açıklamasını yaptı. Peki, Hamas Recep Tayyip Erdoğan için ne dedi, söyledi SON DAKİKA! Hamas Taylandlı rehineleri serbest bıraktı mı? İşte detaylar…

Hamas Recep Tayyip Erdoğan için ne dedi, söyledi SON DAKİKA! Hamas Taylandlı rehineleri serbest bıraktı mı?

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın, çatışmalara insani ara mutabakatı kapsamında 13 İsrailli esir ile 7 yabancı uyrukluyu Uluslararası Kızılhaç Örgütüne teslim ettiği belirtildi. Peki, Hamas Recep Tayyip Erdoğan için ne dedi, söyledi SON DAKİKA! Hamas Taylandlı rehineleri serbest bıraktı mı? İşte detaylar…

HAMAS RECEP TAYYİP ERDOĞAN İÇİN NE DEDİ, SÖYLEDİ? SON DAKİKA!

Hamas, İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, insani ara mutabakatı kapsamında 13 İsrailli esir ile 7 yabancı uyrukluyu Uluslararası Kızılhaç Örgütü'ne teslim etti. İsrail ordusu, Kızılhaç'tan aldığı bilgiye göre, İsrailli esirlerin Refah Sınır Kapısı'na doğru hareket ettiğini açıkladı.Hamas'ın açıklamasında, İsrail'in mutabakat maddelerine uymaması nedeniyle Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin serbest bırakılmasının ertelendiği belirtiliyor. Uzlaşma kapsamında Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli serbest bırakılacak. Her iki taraftan serbest kalacak esirler arasında kadın ve çocuklar da bulunuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çabalarıyla Gazze'deki Taylandlı esirlerin serbest bırakıldığı ifade edildi.

HAMAS TAYLANDLI REHİNELERİ SERBEST BIRAKTI MI?

İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre Gazze Şeridi'ndeki 14 İsrailli ve 3 yabancı uyruklu esirin Hamas tarafından Kızılhaç'a teslim edildiği bildirildi.

RUS ESİR SERBEST BIRAKILDI

Öte yandan Hamas, Rusya vatandaşı 1 esirin serbest bırakıldığını duyurdu. Hamas tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın İsrail-Filistin arasındaki çatışmalara ilişkin pozisyonu nedeniyle Rus esirin serbest bırakıldığı aktarılarak, Rus esirin Kızılhaç'a teslim edildiği belirtildi.

İSRAİL 39 FİLİSTİNLİYİ SALIVERDİ

Tel Aviv yönetimi, Hamas'ın 14 İsrailli esiri salıvermesi sonrası, İsrail hapishanelerinde bulunan 39 Filistinliyi serbest bıraktı.

ESİR TAKASI ANLAŞMASI

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün insani ara verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmişti. Uzlaşıya göre Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinlinin serbest bırakılması konusunda mutabakat sağlanmıştı.

ŞU ANA KADAR 40 İSRAİLLİ ESİRE KARŞILIK 117 FİLİSTİNLİ SERBEST BIRAKILDI

Anlaşmanın yürürlüğü girmesinden geçen şu zamana kadar abluka altındaki Gazze Şeridi'nden 40 İsrailli esir ve İsrail hapishanelerinde tutuklu 117 Filistinli serbest bırakıldı.

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı operasyon düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

7 EKİM'DEN BU YANA 386 İSRAİL ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu. İsrail ordusuna göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki çatışmalarda 70, Lübnan sınırında da 6 İsrail askeri öldürüldü. İsrail'e göre, Kassam Tugayları 7 Ekim de 239 İsrailliyi esir aldı.

GAZZE'DEKİ CAN KAYBI KORKUNÇ BOYUTLARDA

Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi'nde 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 14 bin 854 kişi öldürüldü. İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 239 Filistinli hayatını kaybetti.