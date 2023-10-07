İsrail'e karşı Aksa Tufanı operasyonu başlatan Hamas militanları, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden ülkenin birçok noktasına yüzlerce roket fırlatmasının ardından Hamas nedir? Sorusu başta olmak üzere birçok detay araştırma konusu haline geldi. Peki, Hamas nedir? Hamas hangi ülkeye ait, nereye bağlıdır? Hamas terör örgütü mü?

Hamas nedir? Hamas hangi ülkeye ait, nereye bağlıdır? Hamas terör örgütü mü?

Hamas nedir? Sorusu, geçtiğimiz saatlerde yaşanan sıcak gelişmelerin ardından gündeme geldi ve merak edildi. Hamas'ın İsrail'e karşı Aksa Tufanı operasyonu başlatması sonrası, İsrail ordusu savaş durumu ilan ederek abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırdı. Bu nedenle Hamas terör örgütü mü? Sorusu da merak edilenler arasında yer aldı. Peki, Hamas nedir? Hamas hangi ülkeye ait, nereye bağlıdır? Hamas terör örgütü mü?

HAMAS NEDİR?

Hamas resmî adıyla İslamî Direniş Hareketi anlamına gelen Filistin Ulusal Yönetimi'nde seçimle belirlenmiş Filistin Parlamentosunda çoğunluğu elinde tutan Filistinli paramiliter örgüt ve Sünni İslamcı siyasi partidir. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'ndeki ülkeler ve uluslararası topluluklar tarafından terör örgütü olarak ilan edilmiştir. 1987 yılında Şeyh Ahmed Yasin, Abdülaziz el Rantisi ve Muhammed Taha tarafından İlk intifadanın başlangıcında Mısır'daki Müslüman Kardeşler örgütünün Filistin kanadı olarak kurulmuştur.

HAMAS TERÖR ÖRGÜTÜ MÜ?

Örgüt, 1993 ve 2005 yılları arasında İsrailli sivillere ve askerlere yönelik intihar saldırılarında bulunmuştur. Hamas, Kanada, Avrupa Birliği, İsrail, Japonya ve Amerika Birleşik Devletleri'nde terör örgütleri listesine alınmıştır. Uluslararası toplumda, Hamas'ın terör örgütü olarak kabul edildiği birçok ülke bulunmaktadır, çünkü örgüt İsrail'e karşı şiddet içeren eylemlerde bulunmuş ve sivil kayıplara neden olmuştur. Hamas'ın varlığı ve faaliyetleri, Orta Doğu'daki siyasi ve güvenlik sorunlarının merkezinde yer alır ve bölgesel birçok çatışmanın parçasıdır.

HAMAS'IN AMACI NEDİR?

Hamas örgütünün kuruluş amacı 1948 öncesi İsrail'in işgal ettiği Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ni kapsayan topraklarda yeniden Filistin İslam devletini kurmaktır.