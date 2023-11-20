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Hamas militanı, İsrail tankının üzerine koşup içine patlayıcı attı

İsrail'in abluka altına aldığı Gazze'deki katliamları devam ederken bölgeden yeni görüntüler gelmeye devam ediyor. Sokak çatışmalarına evrilen savaşta Hamas militanlarından biri, İsrail tankının içine patlayıcı attığı anların görüntüsünü tepe kamerası ile saniye saniye kaydetti.