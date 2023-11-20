Hamas militanı, İsrail tankının üzerine koşup içine patlayıcı attı
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Orta Doğu Haberleri
İsrail'in abluka altına aldığı Gazze'deki katliamları devam ederken bölgeden yeni görüntüler gelmeye devam ediyor. Sokak çatışmalarına evrilen savaşta Hamas militanlarından biri, İsrail tankının içine patlayıcı attığı anların görüntüsünü tepe kamerası ile saniye saniye kaydetti.
Günlerdir Gazze'de katliam yapan İsrail askerleri ile Hamas militanları arasındaki çatışmalar devam ederken bölgeden gelen bir görüntü izleyenleri hayretler içerisinde bıraktı. Bahsi geçen görüntüde Hamas militanlarından birinin hareket halindeki İsrail tankının üzerine koşarak içerisine patlayıcı attığı anlar yer alıyor.