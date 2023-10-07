İslamî Direniş Hareketi ve Hamas olarak bilinmekte olan Sünni İslamcı siyasi parti hakkında Hamas lideri kimdir? Sorusu gündemde yer alıyor. Peki, Hamas lideri kimdir? Hamas'ın kurucusu, başkanı kimdir?

Hamas lideri kimdir? Sorusu, yaşanan sıcak gelişmelerin ardından merak ediliyor ve araştırılıyor. 1987 yılında Şeyh Ahmed Yasin, Abdülaziz el Rantisi ve Muhammed Taha tarafından İlk intifadanın başlangıcında Mısır'daki Müslüman Kardeşler örgütünün Filistin kanadı olarak kurulan Hamas lideri de merak konusu olmakta. Peki, Hamas lideri kimdir? Hamas'ın kurucusu, başkanı kimdir?

HAMAS LİDERİ KİMDİR?

Hamas, Şeyh Ahmed Yasin, Abdülaziz el-Rantisi ve Mahmud Zahar tarafından 10 Aralık 1987 yılında kurulmuştur. Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ve Musa Ebu Marzuk'dur. Hamas, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'ndeki ülkeler ve uluslararası topluluklar tarafından terör örgütü olarak ilan edilmiştir.

Örgütün kuruluş amacı 1948 öncesi İsrail'in işgal ettiği Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ni kapsayan topraklarda yeniden Filistin İslam devletini kurmak. ABD Dışişleri Bakanlığı'na göre örgüt yurt dışında yaşayan Filistinliler, İran hükûmeti ve Arap ülkelerinden gelen yardımlarla finanse edilmektedir.