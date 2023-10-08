Hamas- İsrail savaşında son durum ne? Sorusu, gündeme gelen haberlerin ardından vatandaşlar tarafından merak edilmekte ve araştırılmakta. İsrail ordusu, Hamas'ın operasyonunun ardından karşı saldırıya geçti. Ülkede olağanüstü hal ilan edilirken, okullar da tatil edildi. Peki, Hamas-İsrail savaşında son durum ne? Hamas-İsrail savaşı son dakika gelişmeleri! Hamas-İsrail arasında neler oluyor?

HAMAS-İSRAİL SAVAŞINDA SON DURUM NE?

Demirden Kılıçlar operasyonu başlatan İsrail, Hamas'ı havadan vurmaya başladı. İsrail'in Gazze Şeridi'ne gerçekleştirdiği saldırılarda 232 Filistinli hayatını kaybetti, 1697 kişi de yaralandı. İsrail'e yönelik Aksa Tufanı operasyonu başlatan Hamas'ın silahlı kanadı, sabah saatlerinde İsrail'e 5 bin roket ve havan fırlattı. Daha sonra İsrail topraklarına giren Hamas güçleri, çok sayıda İsrail askerlerini rehin aldı. Hamas'ın operasyonu sonrası karşı saldırıya geçen İsrail, Demirden Kılıçlar operasyonu başlattı. OHAL ilan eden İsrail, hava harekatıyla Hamas'ı havadan vuruyor. İsrail'in Gazze Şeridi'ne gerçekleştirdiği saldırılarda 232 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail tarafında ise 300'den fazla kişi can verdi.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Komutanı Muhammed ed-Dayf, İsrail'e karşı başlattıkları Aksa Tufanı'nın ilk aşamasında 5 bin roket ve havan fırlattıklarını duyurdu. Filistin halkının yeniden devrim yaptığını ve bir devlet kurma projesine geri döndüğünü ifade eden Dayf, "İsrail'in ihlallerine karşı bir çizgi çekme kararı aldık, İsrail'e karşı Aksa Tufanı operasyonunu başlattık." dedi.