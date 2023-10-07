İsrail-Gazze hattında tansiyon yüksek. İsrail'e karşı Aksa Tufanı operasyonu başlatan Hamas militanları, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden ülkenin birçok noktasına yüzlerce roket fırlattı. Hamas-İsrail savaşı ölü sayısı kaç? Sorusu bu nedenle gündemde yer aldı. Peki, Hamas-İsrail savaşı ölü sayısı kaç? Hamas-İsrail savaşında kaç kişi öldü, yaralandı?

Hamas- İsrail savaşı ölü sayısı kaç? Sorusu, yaşanan gelişmeler nedeniyle gündemde yer alıyor ve araştırılıyor. Hamas'ın İsrail'e karşı Aksa Tufanı operasyonu başlatması sonrası, İsrail ordusu savaş durumu ilan ederek abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırdı. Peki, Hamas-İsrail savaşı ölü sayısı kaç? Hamas-İsrail savaşında kaç kişi öldü, yaralandı?

HAMAS-İSRAİL SAVAŞI ÖLÜ SAYISI KAÇ?

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Komutanı Muhammed ed-Dayf, İsrail'e karşı başlattıkları Aksa Tufanı'nın ilk aşamasında 5 bin roket ve havan fırlattıklarını duyurdu. İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, sabah saatlerinde başlatılan saldırılarda bir İsraillinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin yaralandığını açıkladı. Yaralılardan ikisinin durumunun ciddi, altısının orta derecede olduğu, diğer 7 kişinin ise hafif şekilde yaralandığı bilgisine yer verildi.

HAMAS-İSRAİL SAVAŞI BAŞLADI MI?

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'e yönelik başlatılan saldırıların ardından İsrail ordusundan yapılan açıklamada, "Savaş durumu alarmı ilan ediyoruz. Son 1 saat içerisinde Gazze'den İsrail'e çok büyük ölçekte roket saldırıları başladı ve teröristler birkaç farklı noktadan İsrail'e sızdı. Sınıra yakın bölgelerdeki halkımıza korunaklı bölgelere yakın durmaları talimatı veriyoruz" ifadelerine yer verildi.