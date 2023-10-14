Hamas'ın yarı çıplak halde kamyonda gezdirdiği kadının telefonundan ailesine mesaj gitti

Hamas'ın bir kadını kamyonda gezdirdiği korkunç görüntüler dünyayı sarsmıştı. O kadının Alman dövme sanatçısı Shani Louk olduğu ortaya çıkmış, öldüğü düşünülürken ailesi ölmediğini iddia etmişti. Son olarak, aile kızlarının telefonundan mesaj aldıklarını duyurdu. Arapça olarak gönderilen mesajlarda "Allah kahretsin", "Filistin'i özgürleştirin ve Siyonistlerden arındırın" ifadeleri yer alıyor.

Hamas'ın İsrail'in güneyine saldırı başlattığı gün, bölgedeki "Tribe of Superova" adlı müzik festivaline yaptığı baskın sonucunda 260 kişinin hayatını kaybettiği belirtilmişti. Festival için Almanya'dan İsrail'e gelen Shani Louk (22) kaçırılıp bir kamyonetin arkasında yarı çıplak halde gezdirilmişti. Louk'un kamyonetin arkasında gezdirildiği görüntüleri sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı.

ANNESİ ÖLMEDİĞİNİ AÇIKLADI

Öldüğü düşünülen genç kadının annesi kızının hayatta olduğunu ve Gazze'de bir hastanede tedavi altına alındığını açıklamıştı. Filistinli kaynaklardan bilgi edindiğini ifade eden anne Ricarda Louk, "Elimizde Shani'nin hayatta olduğuna dair daha çok bilgi var" dedi.

TELEFONUNDAN MESAJ GELDİ

Shani'nin ağır yaralı olmasından dolayı endişe duyan çaresiz anne Louk, Alman hükümetinden yardım talep etmiş ve acilen harekete geçilmesini istemişti. Bugün ise aile, kızlarının telefonundan kendilerine mesaj geldiğini duyurdu. Arapça olarak gönderilen mesajları tercüme ettiren aile üyeleri "Allah kahretsin", "Filistin'i özgürleştirin ve Siyonistlerden arındırın" ifadelerinin yer aldığını gördü.

ALMAN HÜKÜMETİNE TEPKİLİLER

Shani'nin ailesi, yardım taleplerini görmezden gelen Alman hükümetini kınadı. Kızının hayatta olduğunu öğrenen Aanne Ricarda yardım için yalvardığını söyledi.