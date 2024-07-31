Hamas açıklama yaptı mı? İsmail Haniye'nin öldürülmesi sonrası ne dediler?

Hamas, İsmail Haniye'nin öldürülmesinin ardından yaptığı açıklamada "Haniye, siyonist bir saldırı sonucu Tahran'da öldürüldü. Hamas liderinin suikastı korkakça bir eylem, cezasız kalmayacak" ifadelerini kullandı. Peki, Hamas açıklama yaptı mı? İsmail Haniye'nin öldürülmesi sonrası ne dediler?

HAMAS AÇIKLAMA YAPTI MI?

Haniye'nin ölümü kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, Orta Doğu'da gerilimi iyiden iyiye tırmandıracak gelişmeye ilişkin Hamas'tan da açıklama geldi.

"SUİKAST İSRAİL TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLDİ"

İsmail Haniye'nin Tahran'da kaldığı konutuna düzenlenen hava saldırısında yaşamını yitirdiğini doğrulayan Hamas, suikastın İsrail tarafından gerçekleştirildiğini belirtip "Haniye, siyonist bir saldırı sonucu Tahran'da öldürüldü. Hamas liderinin suikastı korkakça bir eylem, cezasız kalmayacak" açıklamasını yaptı.

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