Üye Girişi
Haberler

Hamas açıklama yaptı mı? İsmail Haniye'nin öldürülmesi sonrası ne dediler?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hamas, liderlerinden İsmail Haniye'nin öldürülmesi sonrasında bir açıklama yaptı. Haniye'nin ölümü, bölgedeki gerilimi daha da artıracak gibi görünüyor. Hamas lideri İsmail Haniye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın görevi teslim törenine katılmak için bulunduğu Tahran'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetti.

Hamas, İsmail Haniye'nin öldürülmesinin ardından yaptığı açıklamada "Haniye, siyonist bir saldırı sonucu Tahran'da öldürüldü. Hamas liderinin suikastı korkakça bir eylem, cezasız kalmayacak" ifadelerini kullandı. Peki, Hamas açıklama yaptı mı? İsmail Haniye'nin öldürülmesi sonrası ne dediler?

HAMAS AÇIKLAMA YAPTI MI?

Haniye'nin ölümü kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, Orta Doğu'da gerilimi iyiden iyiye tırmandıracak gelişmeye ilişkin Hamas'tan da açıklama geldi.

Hamas açıklama yaptı mı? İsmail Haniye'nin öldürülmesi sonrası ne dediler?

"SUİKAST İSRAİL TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLDİ"

İsmail Haniye'nin Tahran'da kaldığı konutuna düzenlenen hava saldırısında yaşamını yitirdiğini doğrulayan Hamas, suikastın İsrail tarafından gerçekleştirildiğini belirtip "Haniye, siyonist bir saldırı sonucu Tahran'da öldürüldü. Hamas liderinin suikastı korkakça bir eylem, cezasız kalmayacak" açıklamasını yaptı.

İlgili Haberler
İsmail Haniye öldü mü, neden öldü? Hamas lideri İsmail Haniye nerede öldü?İsmail Haniye öldü mü, neden öldü? Hamas lideri İsmail Haniye nerede öldü?
Kaynak: Haberler.com / Gündem

Mesud Pezeşkiyan İsmail Haniye İsmail Haniye Tahran Tahran İsrail Hamas İran İsrail 3.Sayfa Gündem Politika Dünya Haberler

Hamas lideri İsmail Haniye, Tahran'da öldürüldü

Hamas lideri İsmail Haniye, Tahran'da öldürüldü

 Hamas: İsmail Haniye'nin suikastı korkakça bir eylem, cezasız kalmayacak

Hamas: İsmail Haniye'nin suikastı korkakça bir eylem, cezasız kalmayacak

 Hatay'da kanlı gece! Husumetlilerini katledip bir kurşun da kafasına sıktı

Hatay'da kanlı gece! Husumetlilerini katledip bir kurşun da kafasına sıktı

 Düzenleme TBMM'den geçti, başıboş köpekleri ilk toplayan DEM Partili Silvan belediyesi oldu

Düzenleme TBMM'den geçti, başıboş köpekleri ilk toplayan DEM Partili Silvan belediyesi oldu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title