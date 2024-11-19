Hamaney öldü mü, komada mı? Ali Hamaney'in sağlık durumu nedir?

İran dini lideri Ali Hamaney komada mı ve sağlık durumu nasıl olduğu araştırılıyor. Ali Hamaney öldü mü ve hastalığı nedir merak ediliyor. Ali Hamaney'in sağlık durumu nasıl? Hamane hayatta mı, yoksa komada mı? Detaylar haberimizdedir…

HAMANEY ÖLDÜ MÜ?

Tahran yönetimi, resmi bir açıklama yapmamakla birlikte, Hamaney'in Lübnan'ın İran Büyükelçisi Mojtaba Amani ile gerçekleştirdiği görüşmeden bir fotoğraf paylaştı. Fotoğrafta, Hamaney'in ofisinde Amani ile bir araya geldiği görülüyor. İsrail'in Eylül ayında gerçekleştirdiği saldırılarda yaralanan Amani, bu görüşmenin ardından yeniden gündeme geldi.

ALİ HAMANEY KOMADA MI?

İran'ın 85 yaşındaki dini lideri Ali Hamaney'in sağlık durumuna ilişkin sosyal medyada ortaya atılan "komada" iddialarına dolaylı bir yanıt verildi.

ALİ HAMANEY'İN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Öte yandan, Hamaney'in komada olduğu ya da hayatını kaybettiği yönündeki söylentiler son günlerde sosyal medyada hızla yayılmıştı. Bazı kaynaklar, Hamaney'in halefini belirlemek için oğluyla birlikte gizli bir toplantı düzenlediğini iddia etmişti.