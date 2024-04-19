Halving, iş ispatı konsensüs mekanizması kapsamında çalışan Blockchain ağlarında, madencilik ödüllerinin yarılanması anlamına gelen bir terimdir. Kripto para arzını düşüren bu olay, talep artışı doğrultusunda fiyatın yükseliş eğilimini artırır. Halving ne demek? Kriptoda halving anlamı nedir?

KRİPTODA HALVİNG NEDİR?

İlk kripto para birimi olan Bitcoin, aynı zamanda halving'in uygulandığı ilk Blockchain ağıdır. Satoshi Nakamoto tarafından piyasaya sürüldüğü 2009 yılında, madencilik ödülü 50 BTC olarak belirlenmiş ve 4 yıl sonra bu ödül 25 BTC'ye; 2016 yılında 12,5 BTC'ye, 2020 yılında ise 6,25 BTC'ye kadar düşmüştür. Bitcoin halving'i temel olarak 4 yılda bir gerçekleşir ve madencilik ödülünü yarıya indirir. Bu bağlamda 2024 yılında 4. olay gerçekleşecek ve ödül yarılanması, 3.125 BTC'ye kadar düşecek.

Bitcoin ağının yazılımına bakıldığında halving olayının son kez 2140 yılında gerçekleşeceği görülmektedir. Arzı sınırlı bir varlık olmasından dolayı her 210.000 blok üretiminde ödülün yarılanacağı bir Blockchain olarak ayarlanmıştır. Buna göre azami arzı 21 milyon BTC'ye ulaşıldığında Bitcoin ödülü sonlanacak ve madenciler, blok ödülü alamayacaklar. Madencilerin blok ödülü alamadığı senaryoda ise sadece işlem ücretlerini onaylayarak para kazanması bekleniyor.

Halving, Bitcoin ağındaki token ekonomisinin temelini oluşturur. Zira bu yolla Bitcoin arzı kontrol altına alınırken itibari para birimlerinin sınırsız para arzına karşılık önemli bir avantaj sağlar.

Ayrıca arzının 21 milyon ile sınırlı tutulması, varlığın kıtlığı açısından önemli bir faktör olarak görülür. Bitcoin yazılımına kodlanan halving mekanizması, Blockchain ağının merkezsizlik doğası gereği otomatik olarak gerçekleşir. Şimdiye kadar gerçekleşen 3 halving olayının Bitcoin fiyatı üzerinde önemli etkileri oldu. Ancak uzmanlar, yıllar geçtikçe halving'in Bitcoin fiyatı üzerindeki olumlu etkisinin azalabileceği görüşünü paylaşıyor. Öyle ki yıllar geçtikçe madencilerin kazanacağı ödül miktarı azalacağından bazı madencilerin piyasadan çekilmek zorunda kalmasının kripto para fiyatı üzerinde olumsuz etkiye neden olabileceği görüşleri bulunuyor.