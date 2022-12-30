Haluk Tekinşen: Girişimcilik Sürekli Yolda Olmayı İfade Eder

Berke Global Holding'de CEO olan ve girişimcilik alanında dikkat çeken çalışmaları bulunan Haluk Tekinşen, "Girişimcilik sürekli yolda olmayı ifade ediyor." diyerek girişimciliğin özünden bahsetti. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Tekinşen, "Bireyin yaratıcılığının ön plana çıkması, girişimciliğin profesyonel bir zemine oturmasını sağlar.

Bu nedenle girişimcilerin yaratıcılık ve özgünlük temelli faaliyetlerde bulunması gerekiyor." ifadelerinde bulundu.

2005 yılından beri Dubai'de yaşayan ve farklı alanlarda çalışmalarıyla tanınan Tekinşen, girişimcinin nihai bir hedefi olmadığını, sürekli kendisine yeni hedefler koyduğunu ifade etti. Konuyla ilgili açıklamalarına devam eden Tekinşen, açıklamalarında şu sözlere yer verdi: "Girişimcilik faaliyetleri bir yerde son bulmaz. Eğer girişimciyseniz sürekli yoldasınız, demektir. Farklı alanlarda projeler üretir, kendinizi ve işinizi geliştirmeye çalışırsınız. Ayrıca birçok sektörde yoğun bir şekilde rekabet olduğu için sizin de atılımlarda bulunmanız ve rekabet edebilme gücüne sahip olmanız gerekiyor."

Her Zaman Bir Hedefiniz Olmalı

Girişimcinin dünyasının çok özel ve dikkat çekici olduğunu belirten Haluk Tekinşen, insanın her zaman bir hedefi olması gerektiğini belirterek açıklamalarında şu sözlere yer verdi: "Bir girişimci her zaman kendisine yeni hedefler koymak durumunda. O hedefi yerine getirdiğinizde misyonunuz tamamlanmıyor. Aksine farklı misyonlar açılıyor. Yeni hedeflerinize ulaşabilmek için kendinizi ve işinizi geliştirmeniz, yenilikçi atılımlarda bulunmanız gerekiyor. Ben özellikle kariyer hayatımda genel olarak bu mantık üzerinden hareket ediyorum. Hep yolda olduğumu düşünüyor, yoluma çıkan engelleri aşmaya çalışıyorum. Bazen aşabiliyorum bazen ne yaparsam yapayım aşamadığımı fark edip bu engeli benimsemeye ve çalışmalarıma devam etmeye başlıyorum."

Hedefiniz Son Durak Değildir

Bir girişimcinin hedefinin son durak olmadığını, kariyer hayatında son durak bulunmadığını belirten Haluk Tekinşen, konuyla ilgili açıklamalarını şu sözlerle noktaladı: "Kariyer hayatında her zaman en iyisini hedeflemeliyiz. Çünkü biz en iyisini hedeflediğimizde, yaptığımız işi de son derece özenli bir şekilde tamamlar, sektörün gelişmesine katkıda bulunuruz. Bunun yanı sıra iş etiği ile hareket etmek, kariyer hayatımıza önemli dokunuşlarda bulunmamızı da sağlayacaktır. Bu nedenle hangi sektörde olursa olsun en iyiyi hedeflemeli, her zaman yolda olduğumuzu bilerek yeniliklere açık olmalıyız."