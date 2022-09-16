Son dönemde yaşadığı sağlık problemlerinden dolayı hastaneye kaldırılan CHP Trabzon Milletvekilinin ölüm nedeni en merak edilen konular arasında yer alıyor. Daha öncesinde tedavisinin devam ettiği bildirilen Haluk Pekşen neden öldü? Haluk Pekşen hasta mıydı?

HALUK PEKŞEN NEDEN ÖLDÜ?

Konu hakkında her ne kadar detaylı bir bilgi bulunmasa da CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'in bir süredir sağlık problemleri yaşadığı biliniyordu. Ankara'da tedavi görüldüğü ise çocukları tarafından sosyal medya üzerinden duyurulmuştu.

HALUK PEKŞEN KİMDİR?

Pekşen, 1961 yılında Yomra'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Avukat olarak çalıştıktan sonra 25 ve 26. Dönem Trabzon milletvekilliği yaptı. Evli ve iki çocuk babası olan Pekşen, İngilizce bilmektedir. Yurt içinde ve yurt dışında şirketlerin avukatlık ve danışmanlıklarını yaptı. 2000 yılında 5 yıllık kalkınma plan komisyonu çalışmalarında yer aldı. "Balyoz Savunma" ve " Bir Ülke Geleceğini Arıyor" adında eseri var. İngilizce biliyor ve evliliğinden 2 tane çocuğu var. 2001 ekonomik krizi sonrası özellikle bankacılık sektörünün yeniden yapılanması için yapılan yasa çalışmalarında aktif olarak yer almıştır.

2006 yılında Türkiye Kızılay Derneği Hukuk Müşavirliği görevini üstlenen Haluk PEKŞEN birçok Kanun, Yönetmelik ve tüzük çalışmalarını en üst kalitede yerine getirmiştir.

Çok sayıda sivil toplum örgütünün kurucu ve yöneticiliğini yaptı. Yurt içi ve yurt dışı çok sayıda şirket ve işletmede avukatlık, danışmanlık ve icra kurulu görevinde bulundu. Havacılık, Bankacılık, Gümrük, Dış Ticaret Yasası başta olmak üzere çok sayıda yasa, tüzük ve yönetmeliğin hazırlık çalışmalarında görev yaptı. İpekyolu Projesi (Merkez Türkiye), Eurocontrol Konvansiyonu Mevzuatı, Serbest Bölgeler Mevzuatı, hukuk, bankacılık ve finansman konuları başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde çok sayıda söyleşi ve makaleleri yayımlandı.