Son dakika gelen haberlere göre, eski CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen hayatını kaybetti. Bunun ardından vatandaşlar, Haluk Pekşen kimdir, öldü mü, neden öldü, kaç yaşında vefat etti, hastalığı neydi? Haluk Pekşen'in hayatı ve biyografisi nedir? merak etti. Peki, Haluk Pekşen kimdir? Haluk Pekşen kaç yaşında vefat etti? İşte detaylar...

Eski CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen, hayatını kaybetti. Ağustos ayında Bodrum'da rahatsızlanan Pekşen, geçtiğimiz hafta Ankara'da Güven Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı. Öte yandan Pekşen'in vefat haberini alan siyaset dünyasından çok sayıda isim sosyal medya hesaplarında taziye mesajları paylaştı. Peki, Haluk Pekşen kimdir, öldü mü, neden öldü, kaç yaşında vefat etti, hastalığı neydi? Haluk Pekşen'in hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler sizlerle...

HALUK PEKŞEN ÖLDÜ MÜ, NEDEN ÖLDÜ?

Yaklaşık bir aydır sağlık sorunlarıyla boğuşan eski Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Haluk Pekşen vefat etti.

Bodrum'da zatürre teşhisi ile Ağustos ayında tedavi altına alınan ve kalp kapakçığı zarında iltihaplanma meydana gelen Pekşen yoğun bakıma alınmıştı. Daha sonra tedavisine Ankara'da devam edilen Pekşen bugün hayata gözlerini yumdu.

TAZİYE MESAJI YAĞDI

Pekşen'in vefatı sonrası siyaset dünyasından çok sayıda isim sosyal medya hesaplarından taziye mesajları yayınladı. İşte o paylaşımlardan bazıları;

HALUK PEKŞEN HASTALIĞI NEYDİ?

Eski CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen kalp kapakçığındaki iltihap nedeniyle tedavi gördüğü hastanede bugün hayatını kaybetti. Pekşen'in ölümü siyaset camiasını yasa boğarken, eski vekilin ölümüyle ilgili dikkat çeken ayrıntılar da ortaya çıktı. Buna göre Pekşen'in doktorlar tarafından uygulanan 2 tedavi yöntemine de yanıt vermediği öğrenildi.

KALP KAPAKÇIK ZARINDA İLTİHAPLANMA VARDI

Bodrum'da zatürre teşhisi ile Ağustos ayında tedavi altına alınan ve kalp kapakçığı zarında iltihaplanma meydana gelen Pekşen, hastalığının ilerlemesinin ardından yoğun bakıma alındı. İlk tedaviye yanıt vermeyen Pekşen için başka bir tedavi yöntemi denendi ancak eski vekil, bu tedaviye de yanıt veremeyerek yaşamını yitirdi.

AİLESİ DE AÇIKLAMIŞTI

Pekşen'in tedavi sürecine ilişkin ailesi de resmi sosyal medya hesabından şu paylaşımı yapmıştı: "Bir süre önce Bodrum'da rahatsızlanan Sevgili Babamız Haluk Pekşen'in tedavisi Ankara'da Güven Hastanesi'nde devam etmektedir. Yapılan konsültasyon sonucunda konulan teşhisin ardından yeni bir tedavi evresine geçilmiş olup, bu tedavinin bir an önce sonuç vermesini bekliyoruz."

HALUK PEKŞEN KİMDİR?

Haluk Pekşen, 11 Eylül 1961'de Trabzon Yomra Yokuşlu köyünde doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Çok sayıda sivil toplum örgütünün kurucu ve yöneticiliğini yaptı. Yurt içi ve yurt dışı çok sayıda şirket ve işletmede avukatlık, danışmanlık ve icra kurulu görevinde bulundu.

Havacılık, Bankacılık, Gümrük, Dış Ticaret Yasası başta olmak üzere çok sayıda yasa, tüzük ve yönetmeliğin hazırlık çalışmalarında görev yapan Haluk Pekşen, İpekyolu Projesi (Merkez Türkiye), Eurocontrol Konvansiyonu Mevzuatı, Serbest Bölgeler Mevzuatı, hukuk, bankacılık ve finansman konuları başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde çok sayıda söyleşi ve makaleleri yayımlandı.

CHP'den 25 ve 26. Dönem Trabzon milletvekilliği yapan Haluk Pekşen evli ve 2 çocuk babasıydı.