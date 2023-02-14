Kurucusu olduğu Ahbap Derneği ile depremden etkilenen bölgelere giden Haluk Levent'in trafik kazası geçirmesi üzerine sevenleri endişelendi. Arama motorlarında Haluk Levent trafik kazası mı geçirdi? Haluk Levent sağlık durumu nasıl? soruları aratıldı.

Haluk Levent ne oldu, sağlık durumu nasıl? Haluk Levent kaza mı geçirdi?

Binlerce vatandaşın yaşamını yitirdiği Kahramanmaraş depreminde arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor. Şarkıcı kimliğinin yanı sıra kurucusu olduğu Ahbap Derneği ile afet bölgelerine giden Haluk Levent de diğer tüm gönüllülerle canla başla yardıma koşuyorken geçirdiği trafik kazasının ardından Haluk Levent sağlık durumu nasıl? Haluk Levent trafik kazası mı geçirdi? soruları aratıldı.

HALUK LEVENT TRAFİK KAZASI MI GEÇİRDİ?

Merkez üssü Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilimizde ağır yıkımlara neden olan depremlerin ardından kurucusu olduğu Ahbap derneği ile yardımlar yapan Haluk Levent, kaza geçirdi. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesine yardım götürürken kaza yapan sanatçı, sosyal medya hesabından sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Sağlık durumu iyi olan ve hastanede tedavi gören Haluk Levent, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Pazarcık yakınlarında çukurlu yola hızlı giriş yaptık galiba. Özür dileyerek yazıyorum kemer takmamıştım kafamı 2 kez tavana çarptım. Kaslarda biraz zedelenme var. Çalışabilecek durumdayım. 1 saate kadar işimin başına geçerim. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Gerçekten iyiyim" ifadelerini kullandı.