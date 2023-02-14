Ahbap derneği kurucusu sanatçı Haluk Levent kaza mı geçirdi ve Haluk Levent sağlık durumu nasıl olduğu merak ediliyor. Haluk Levent ne oldu, sağlık durumu nasıl ve Haluk Levent kaza mı geçirdi gündeme geliyor. Peki, Haluk Levent ne oldu, sağlık durumu nasıl? Haluk Levent kaza mı geçirdi?

Haluk Levent ne oldu, sağlık durumu nasıl ve Haluk Levent kaza mı geçirdi soruları gündeme geliyor. Ahbap derneği kurucusu sanatçı Haluk Levent kaza mı geçirdi ve Haluk Levent sağlık durumu nasıl olduğu merak ediliyor. Haluk Levent ne oldu, sağlık durumu nasıl? Haluk Levent kaza mı geçirdi? Detaylar haberimizdedir…

HALUK LEVENT SAĞLIK DURUMU NASIL?

Depremin yaralarını sarmak adına felaketin ilk gününden bu yana büyük çaba sarf eden Ahbap'ın kurucusu sanatçı Haluk Levent ise bugün talihsiz bir kaza geçirdi. Depremin merkez üssü Pazarcık ilçesine yardım götürürken trafik kazası geçiren Haluk Levent'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Öte yandan Levent'in tedavisi sırasında çekilen bir fotoğraf da sosyal medyaya düştü.

HALUK LEVENT KAZA MI GEÇİRDİ?

Ahbap derneği kurucusu sanatçı Haluk Levent, depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesine yardım götürürken trafik kazası geçirdi. Levent'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.