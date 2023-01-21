Ahbap Derneği'nin kurucusu ve şarkıcı Haluk Levent'in milletvekili adayı olacağı iddialarının ardından Haluk Levent milletvekili adayı mı olacak? Sorusu gündeme geldi. Birçok kişi bu iddianın gerçek olup, olmadığını araştırıyor. Peki, Haluk Levent milletvekili adayı mı olacak? Haluk Levent'in milletvekili adayı olacağı iddiası doğru mu?

Haluk Levent milletvekili adayı mı olacak? Sorusu, Haluk Levent'in siyasete gireceği iddiası sosyal medyada gündem olması ile birlikte merak edilmeye ve internet üzerinde araştırılmaya başlandı. Kurucusu olduğu Ahbap Derneği ile yaptığı yardımlarla adından söz ettiren başarıl şarkıcı'dan cevap gecikmedi. Peki, Haluk Levent milletvekili adayı mı olacak? Haluk Levent'in milletvekili adayı olacağı iddiası doğru mu?

HALUK LEVENT MİLLETVEKİLİ ADAYI MI OLACAK?

YouTube yayıncısı Adem Metan, geçtiğimiz günlerde Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Net kulis bilgisi" diyerek "Millet ittifakının en güçlü iki partisi, sosyal sorumluluk projeleri ve hayata geçirdiği kuruluş ile çok fazla adından söz ettiren bir sanatçıyla seçim süreci ile ilgili görüşmek istiyor. Görüşme talepleri sanatçı tarafından reddediliyor" dedi. Birçok kişi bu ismin Haluk Levent olduğunu ileri sürdü.

"ADAYLIK YOK"

Paylaşımların ardından Twitter hesabından sessizliğini bozan Haluk Levent, şunları söyledi: "Hakkımda 'aday olacak' gibi haberler çıkmaya başladı. 'UYUŞMAYALIM' projesinden dolayı birçok siyasi parti yetkilileri ile görüşmüştük. 'Birlikte çalışalım' gibi teklifler de geldi. Bunun milletvekilliği teklifi gibi anlaşılması doğal. Sağ olsunlar. Yani adaylık filan yok canlarım."