Ünlü şarkıcı Haluk Levent sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım sonrasında sağlık durumu merak konusu oldu. Haluk Levent hasta mı? Haluk Levent ne oldu? Haluk Levent sağlık durumu! İşte detaylar...

Ünlü şarkıcı ve AHBAP Derneği Başkanı Haluk Levent sosyal medya hesabından takipçilerini üzecek paylaşımda bulundu. Ünlü şarkıcının paylaşımı sonrasında sağlık durumunun nasıl olduğu araştırılmaya başlandı. Peki, Haluk Levent hasta mı? Haluk Levent ne oldu? Haluk Levent sağlık durumu! Detaylar haberimizde...

HALUK LEVENT HASTA MI?

AHBAP Derneği'nin kurucusu ve şarkıcı Haluk Levent, Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu. Hastanede çekilen fotoğrafını paylaşan Levent, "Foça konserinde bir yorgunluk hissettim. Test yaptırdım. Sonuç Covid-Pozitif. Geçen yıl yine bugünlerde covid olmuştum. Bu kez biraz daha ağır geçiyor. Dikkat edelim" notunu yazdı.

HALUK LEVENT SAĞLIK DURUMU!