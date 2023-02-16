Haluk Levent bağış yaptı mı? Sorusu, Binlerce kişinin hayatını kaybettiği asrın felaketinde yaraların sarılması için TV kanallarının ortak yayınıyla düzenlenen Türkiye Tek Yürek kampanyasında Haluk Levent bağış yaptı mı? merak edenler tarafından sorgulatılıyor. Peki, Haluk Levent bağış yaptı mı? Türkiye Tek Yürek kampanyasında Haluk Levent kaç TL bağış yaptı?

Yaklaşık 8 saat süren program boyunca Depremzedeler için düzenlenen "Türkiye Tek Yürek" Bağış yayınında kaç para toplandı? Türkiye, KKTC ve Azerbaycan'dan ulusal ve uluslararası 213 televizyon ve 562 radyonun katılımıyla yapılan "Türkiye Tek Yürek" kampanyasına yüz binlerce kişi bağış yaptı. Bu nedenle merak edilen isimler arasında Haluk Levent bağış yaptı mı? Peki, Haluk Levent bağış yaptı mı? Türkiye Tek Yürek kampanyasında Haluk Levent kaç TL bağış yaptı?

HALUK LEVENT BAĞIŞ YAPTI MI?

Birçok kişinin katıldığı kampanyaya AHBAP Derneği kurucusu olan ünlü sanatçı Haluk Levent de katıldı. Yayına katılmak istediğini ancak olmadığını belirten Levent, sosyal medya üzerinden 500 bin liralık yardım açıkladı.

Levent paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"TV ye bağlanmak istedim ama olmadı. Yıllarca beraber çalıştığımız eskisinden yeni yöneticisine kadar görüştüğüm bildiğim hatta yangınlarda sellerde özverili çalışmalarına tanık olduğum Afad emekçileri geldi aklıma. Onlara selam olsun. Ben de 500 bin TL bağış açıklıyorum."