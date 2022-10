Bilginer, sonrasında Demokrat İzmir gazetesinin açtığı liseler arası tiyatro yarışmasında ilk ödülünü almıştır. Jürideki tiyatro müdürü Ragıp Haykır'ın davetiyle, İzmir Devlet Tiyatrosu'nda konuk oyuncu olarak çalışmıştır. Peki, Haluk Bilginer kimdir, kaç yaşında? Haluk Bilginer filmleri ve dizileri neler? Haluk Bilginer hayatı ve biyografisi nedir? İşte detay

HALUK BİLGİNER KİMDİR?

5 Haziran 1954 tarihinde İzmir'in Seferihisar ilçesinde dünyaya gelen ismin babası sigortacı Tahsin Bey, annesi ev hanımı Bedriye Hanım'dır. Çiftin üç çocuğunun ortancası olan Haluk Bilginer'in çocukluğu İzmir'de geçmiştir ve İzmir Türk Koleji'nde eğitim görmüştür. Lise son sınıfta okulunun tiyatro koluna girmiştir ve oyuncu Cahit Gürkan'ın öğrencisi olmuştur.

Bilginer, sonrasında Demokrat İzmir gazetesinin açtığı liseler arası tiyatro yarışmasında ilk ödülünü almıştır. Jürideki tiyatro müdürü Ragıp Haykır'ın davetiyle, İzmir Devlet Tiyatrosu'nda konuk oyuncu olarak çalışmıştır.

Ankara Devlet Konservatuvarı'nda tiyatro öğrenimi görmesinin ardından mezun olduktan sonra İngiltere'ye giderek Londra Müzik ve Drama Sanatları Akademisi'nde (LAMDA) ileri tiyatro öğrenimi görmüştür. 1980 ile 1991 arasında İngiltere'de çeşitli tiyatrolarda rol aldığı oyun ve müzikallerden başlıcaları şunlardır: My Fair Lady, Kafkas Tebeşir Dairesi, Macbeth, Pal Joey, Belami (West End'de Ken Hill'in) Phantom of the Opera.

1987 senesinde Gecenin Öteki Yüzü adlı film çekimi için İstanbul'a gelmiştir. Hayatını bir süre İstanbul-Londra arasında sürdürmüştür. 1990 senesinde Ahmet Levendoğlu ve Zuhal Olcay ile Tiyatro Stüdyosu'nu kurmuştur. Tiyatro Stüdyosu'nun Aldatma (Harold Pinter), Kan Kardeşleri (Willy Russell), Derin Bir Soluk Al (Ben Elton), Çöplük (Turgay Nar), Histeri (Terry Johnson) ve Balkon (Jean Genet) oyunlarında başrolleri üstlenmiştir.

HALUK BİLGİNER EVLİ Mİ?

1992'de Zuhal Olcay ile evlenmiştir. Çift, birlikte Hollywood'da 'Indiana Jones' dizisinde, Türkiye'de de Yavuz Özkan'ın 'İki Kadın' filminde rol almıştır. Çift, 2004 yılında boşanmıştır.

2006 senesinde müzik sanatçısı Aşkın Nur Yengi ile evlenen Bilginer'in bu evlilikten Nazlı adında bir kızı bulunmaktadır. Çift, 2012 senesinde boşanmıştır.

Gençliğinde tezgahtarlık, hamallık, garsonluk gibi pek çok işte çalışan Haluk Bilginer, aynı zamanda koyu bir Galatasaray taraftarıdır.

Aşkın Nur Yengi ile usta oyuncu Haluk Bilginer'in 2018 senesinde yeniden barışarak, aynı eve taşındığı bilinmekteydi.

HALUK BİLGİNER'İN ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER

2009 - 7 Kocalı Hürmüz (Kuşçu Cebrail) (Sinema Filmi)

2008 - Nerede Kalmıştık (Ateş) (TV Dizisi)

2016 - Ben-Hur ( Simonides) (Sinema Filmi)

2015 - Kırık Kalpler Bankası (Yusuf Yağmur) (Sinema Filmi)

2015 - Komedi Türkiye (Jüri) (Tv Programı)

2014 - Rosewater (Baba Akbar) (Sinema Filmi)

2013 - Zoraki Radikal (Nazmi Kemal) (Sinema Filmi)

2013 - Kış Uykusu (Aydın) (Sinema Filmi)

2013 - 2014 - Kaçak (Ustura Faysal) (TV Dizisi)

2012 - Çanakkale Çocukları (Kasım) (Sinema Filmi)

2012 - Hayatımın Rolü (Müşfik) (TV Dizisi)

2012 - Evliya Çelebi ve Ölümsüzlük Suyu (Evliya Çelebi/Seslendirme) (Sinema Filmi)

2012 - Buz Devri 4: Kıtalar Ayrılıyor (Diego Seslendirme) (Sinema Filmi)

2012 - Acayip Hikayeler (Sinan) (TV Dizisi)

2011 - İstanbul'un Altınları (Reşat Altın) (TV Dizisi)

2011 - W.E. (Sinema Filmi)

2010 - Newyork'ta Beş Minare (Hacı Gümüş) (Sinema Filmi)

2010 - Cuma'ya Kalsa (Cuma) (TV Dizisi)

2010 - Ezel 2. Sezon (Kenan Birkan) (TV Dizisi)

2009 - Uluslararası (Ahmet Sunay) (Sinema Filmi)

2009 - Sıkı Dostlar (Hikmet) (TV Dizisi)

2009 - Suluboya (Sinema Filmi)

2009 - Buz Devri 3 : Dinozorların Şaf... (Diego (Seslendirme)) (Sinema Filmi)

2008 - Güneşin Oğlu (Alper Canan) (Sinema Filmi) -

2008 - Devrim Arabaları (Necip) (Sinema Filmi) -

2008 - Anında Görüntü Show (Kendisi) (TV Dizisi) -

2007 - Sihirli Oyuncakçı (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2007 - Sevgili Dünürüm (Ahmet) (TV Dizisi)

2006 - Polis (Musa Rami) (Sinema Filmi)

2006 - Kısık Ateşte 15 Dakika (Muhtar) (Sinema Filmi)

2006 - Buz Devri 2: Erime Başlıyor (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2005 - Hacivat Karagöz Neden Öldürüld... (Karagöz) (Sinema Filmi)

2004 - Sayın Bakanım (Müsteşar Samim Bayraktar) (TV Dizisi)

2004 - Hırsız Var! (Seçkin Doruk) (Sinema Filmi)

2002 - Hititler (III. Hattuşili) (Sinema Filmi)

2002 - Buz Devri (Diego Seslendirme) (Sinema Filmi)

2001 - Tatlı Hayat (İhsan Yıldırım) (TV Dizisi)

2001 - Karanlıkta Koşanlar (Ali) (TV Dizisi)

2001 - Cesur Kuşku (Cesur) (TV Dizisi)

2001 - Buffalo Soldiers (The Turk) (Sinema Filmi)

2001 - Acemi Askerler (Türk) (Sinema Filmi)

2000 - Filler ve Çimen (Sabit Üzücü) (Sinema Filmi)

2000 - Eyvah Kızım Büyüdü (Sedat) (TV Dizisi)

2000 - Borsa ( ) (TV Dizisi)

1999 - Oyuncak Hikayesi 2 (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

1999 - Harem Suare (Abdülhamit) (Sinema Filmi)

1999 - Güle Güle (Kasap) (Sinema Filmi)

1998 - Eyvah Babam (Sedat) (TV Dizisi)

1997 - Nihavend Mucize (Erol Alemdaroğlu) (Sinema Filmi)

1997 - Medeni Haller (Haydar) (TV Dizisi)

1997 - Masumiyet (Bekir) (Sinema Filmi)

1997 - Kördüğüm (TV Dizisi)

1987 - Kara Sevdalı Bulut (Atilla) (Sinema Filmi)

1987 - Ishtar (Gerilla Lideri) (Sinema Filmi)

1987 - Gecenin Öteki Yüzü (TV Dizisi)

1987 - Ateşten Günler (Ahmet Rıfkı) (TV Dizisi)

1986 - Half Moon Street (1. Arap) (Sinema Filmi)

1985 - Eastenders (Mehmet Osman) (TV Dizisi)

1981 - Bergerac (Ahmed) (TV Dizisi)

1996 - İstanbul Kanatlarımın Altında (Evliya Çelebi) (Sinema Filmi)

1996 - Usta Beni Öldürsene (Aaron) (Sinema Filmi)

1996 - 80. Adım (Savcı) (Sinema Filmi)

1995 - Oyuncak Hikayesi (Tükçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

1994 - Gülşen Abi (Abidin Özbidin / Gülşen Abla ) (TV Dizisi)

1993 - Son Söz Sevginin (Tahsin) (TV Dizisi)

1992 - İki Kadın (Metin) (Sinema Filmi)

1992 - The Adventures of Young indiana jones (İsmet Bey) (Sinema Filmi)

1991 - Ölür Ayak (Ömer) (Sinema Filmi)

1991 - Safiyedir Kızın Adı (TV Dizisi)

1991 - Memories of Midnight (Sinema Filmi)

1991 - Laf Lafı Açıyor (Kendisi)

1987 - Lionheart (Tüccar) (Sinema Filmi)