Haluk Bilginer kimdir? Haluk Bilginer kaç yaşında ve nereli?
- Güncelleme:
Haluk Bilginer kaç yaşında ve kimdir sevenleri tarafından merak ediliyor. Usta oyuncu Haluk Bilginer nereli ve hangi projelerde yer aldı araştırılıyor. Peki, Haluk Bilginer kaç yaşında?
Usta oyuncu Haluk Bilginer rol aldığı dizi, filmler ve projelerden dolayı adı sıkça gündeme geliyor. Oynadığı her filmde seyircinin takdirini toplayan Haluk Bilginer kaç yaşında ve kimdir merak ediliyor. Haluk Bilginer kimdir? Haluk Bilginer kaç yaşında ve nereli? Haluk Bilginer Instagram hesabı ne?
HALUK BİLGİNER KİMDİR?
5 Haziran 1954 günü sigortacı Tahsin Bey ile ev hanımı Bedriye Hanım'ın üç çocuğunun ortancası olarak dünyaya gelmiştir.
İzmir Türk Koleji mezunudur. Lise son sınıfta okulunun tiyatro koluna girdi ve Cahit Gürkan'ın öğrencisi oldu.
Demokrat İzmir Gazetesi'nin açtığı liselerarası tiyatro yarışmasında ilk ödülünü aldı. Jürideki tiyatro müdürü Ragıp Haykır'ın davetiyle İzmir Devlet Tiyatrosu'nda konuk oyuncu olarak çalıştı.
Gençlik yıllarında İngiltere'de ünlendi. Öyle ki, İngiltere'deki bir dergiye "en seksi Türk" başlığıyla kapak oldu.
1987 yılında ilk defa Gecenin Öteki Yüzü adlı film çekimi için İstanbul'a geldi ve bu filmin setinde 1992'de evleneceği Zuhal Olcay ile tanıştı.
Hayatını bir süre İstanbul-Londra arasında sürdürdü. 1992'de evlendikten sonra çift, Hollywood'da "Indiana Jones" dizisinde, Türkiye'de de Yavuz Özkan'ın "İki Kadın" filminde birlikte rol aldı. 1996'da Tomris Giritlioğlu'nun 80. Adım filminde, ardından "İstanbul Kanatlarımın Altında", "Usta Beni Öldürsene", ve "Masumiyet" gibi ödüllü filmlerde rol aldı.
Oyunculuğunu tiyatro sahnesinde sürdürmek isteyen Haluk Bilginer, 1990 yılında Ahmet Levendoğlu ve Zuhal Olcay ile Tiyatro Stüdyosu'nu kurdu. Tiyatro Stüdyosu`nun Aldatma (Harold Pinter), Kan Kardeşleri (Willy Russell), Derin Bir Soluk Al (Ben Elton), Çöplük (Turgay Nar), Histeri (Terry Johnson) ve Balkon (Jean Genet) oyunlarında başrolleri üstlendi. 1993'te Türkiye'nin ilk reality showu olan[kaynak belirtilmeli] Sıcağı Sıcağına'yı sundu. Bir tiyatro salon sahibi olmak için Odeon Sineması'nı kiralayıp inşaata başladı ancak 1996'da çıkan yangınla bütün emekler boşa gitti; yine de yılmayan Bilginer ve Olcay topluluktan ayrılarak 1999'da Moda'da baştan yaptıkları bir salonda Oyun Atölyesi'ni kurdular. 1992 yılında evlendiği Zuhal Olcay'dan 2004 yılında ayrıldı. Pop müzik sanatçısı Aşkın Nur Yengi ile 2006 yılında evlenen sanatçının bu evlilikten Nazlı adında bir kızı bulunmaktadır. 2012 yılında Aşkın Nur Yengi ile boşanmıştır.
Filmografi:
Televizyon Dizileri
- EastEnders (BBC, Londra 250 bölüm)
- Gecenin Öteki Yüzü
- Ateşten Günler
- Safiyedir Kızın Adı
- Borsa
- Son Söz Sevginin
- Gülşen Abi
- Eyvah Babam
- Eyvah Kızım Büyüdü
- Tatlı Hayat
- Karanlıkta Koşanlar
- Cesur Kuşku
- Yine de Aşığım
- Hayat işte
- Sayın Bakanım
- Sevgili Dünürüm
- Spooks (BBC, 2008. 1 bölüm 3. Seri 6. Bölüm.)
- Nerde Kalmıştık?
- Sıkı Dostlar
Filmleri:
- Kara Sevdalı Bulut
- Ölürayak
- The Adventures of Young Indiana Jones: Daredevils of the Desert (1992)
- İki Kadın
- 80. Adım
- İstanbul Kanatlarımın Altında
- Nihavent Mucize
- Masumiyet
- Usta Beni Öldürsene
- Harem - Suare
- Fasulye
- Güle Güle
- Filler ve Çimen
- Neredesin Firuze
- Hırsız Var
- Kısık Ateşte 15 Dakika
- Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü
- Polis
- Güneşin Oğlu
- The International (film)
- Devrim Arabaları
Tiyatro Oyunları:
- İngiltere
- My Fair Lady
- Kafkas Tebeşir Dairesi
- Macbeth,
- Pal Joey
- Belami (West End`de Ken Hill`in)
- Phantom of the Opera
- Türkiye
- Aldatma (Harold Pinter)
- Kan Kardeşleri (Willy Russell)
- Derin Bir Soluk Al (Ben Elton)
- Çöplük (Turgay Nar)
- Histeri (Terry Johnson)
- Balkon (Jean Genet)
- Dolu Düşün Boş Konuş (Steven Berkoff, 1999),
- Ayrılış (Tom Kempinsky, 2000)
- Ermişler ya da Günahkarlar (Anthony Horowıtz, 2002)
- Cimri (Moliere, 2004)
- Jeanne d'Arc'ın öteki ölümü (Stefan Tsanev, 2005)
- Atinalı Timon (W. Shakespeare, 2006)
- Evlilikte Ufak Tefek Cinayetler (Eric-Emmanuel Schmitt, 2007
Aldığı Ödüller:
- 34. Antalya Film Şenliği, 1997, Masumiyet, en iyi yardımcı erkek oyuncu
- 10. Ankara Film Festivali, 1998, Masumiyet, en iyi erkek oyuncu
- 9. Sadri Alışık Ödülleri, 2004, Neredesin Firuze, en iyi erkek oyuncu
- 18. Ankara Uluslararası Film Festivali, Ulusal Uzun Film Yarışması, "En İyi Erkek Oyuncu" Ödülü (Polis)
HALUK BİLGİNER INSTAGRAM HESABI NE?
Haluk Bilginer Instagram hesabı "halukbilginer_official" kullanıcı isme sahip olup 302 bin takipçisi bulunuyor.