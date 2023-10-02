Emmy Ödüllerinde "En İyi Erkek Oyuncu" seçilen Haluk Bilginer, Angelina Jolie ile başrol oynayacak. Haluk Bilginer, Yunan asıllı Amerikalı soprano Maria Callas'ın hayatının anlatıldığı filmde, ünlü Yunan armatör Aristotle Onassis'i canlandıracak. Haluk Bilginer ile Angelina Jolie hangi filmde oynayacak araştırılırken, rolleri ne ve film ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. Peki, Haluk Bilginer ile Angelina Jolie hangi filmde oynayacak? Rolleri ne, film ne zaman yayınlanacak?

Haluk Bilginer ile Angelina Jolie hangi filmde oynayacak? Rolleri ne, film ne zaman yayınlanacak?

Haluk Bilginer ile Angelina Jolie başrol oynayacağı film gündeme geliyor. Haluk Bilginer ile Angelina Jolie hangi filmde oynayacak ve film ne zaman vizyona gireceği merak ediliyor. Angelina Jolie'nin başrolünde yer alacağı filme başarılı oyuncu Haluk Bilginer de katıldı. Bilginer, filmde Yunan asıllı armatör ve iş insanı Aristotle Onassis'i canlandıracak. Haluk Bilginer ile Angelina Jolie hangi filmde oynayacak? Rolleri ne, film ne zaman yayınlanacak? Detaylar haberimizdedir…

HALUK BİLGİNER İLE ANGELINA JOLIE HANGİ FİLMDE OYNAYACAK?

Haluk Bilginer, Yunan asıllı Amerikalı soprano Maria Callas'ın hayatının anlatıldığı "Maria" adlı filmde Angelina Jolie ile başrol oynayacak. Leydi Diana biyografisi "Spencer"ın yönetmeni olarak da bilinen Pablo Larrain, Yunan asıllı Amerikalı soprano Maria Callas'ın hayatını beyaz perdeye taşımak üzere çalışmalarını sürdürüyor. Angelina Jolie'nin başrolünde yer alacağı filme başarılı oyuncu Haluk Bilginer de katıldı. Bilginer, filmde Yunan asıllı armatör ve iş insanı Aristotle Onassis'i canlandıracak.

Haluk Bilginer

Angelina Jolie

MARIA FİLMİN KONUSU NEDİR?

Ekim ayı içinde Budapeşte'de çekimlerine başlanması planlanan filmin senaryosunu Peaky Blinders dizisiyle de bilinen Steven Knight kaleme aldı. "Maria", ünlü sopranonun 1970'lerin Paris'indeki yalnızlığının son günlerini konu alacak. New York'ta yaşayan bir Yunan göçmeni olan Callas, bir dönemin en ünlü sopranolarından birisiydi ve Aristotle Onassis'in uzun süreli metresi oldu. Jackie Kennedy'nin ikinci eşi olan Onassis onunla evlenmek için kendisini terk ettikten sonra Callas önce İtalya'ya, ardından Fransa'ya taşındı. İhaneti tam olarak atlatamayan Callas, 1977'de, 52 yaşındayken kalp krizinden öldü. Onassis'in ilişkileri boyunca Callas'a taciz ve şiddet içeren davranışlarda bulunduğu da gündeme geldi.