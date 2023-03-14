Haluk Bilginer hasta mı? Haluk Bilginer sağlık durumu! Haluk Bilginer neden fenalaştı?

Sahnede fenalaşan ünlü oyuncu Haluk Bilginer, hastaneye kaldırıldı. Bilginer'in sağlık durumu araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Haluk Bilginer hasta mı? Haluk Bilginer sağlık durumu nasıl? Haluk Bilginer neden fenalaştı? İşte detaylar...

Usta oyuncu Haluk Bilginer, Caddebostan Kültür Merkezi'nde sahnelenen "Kundakçı isimli tiyatro oyununun ikinci perdesinde fenalaştı. Ünlü oyuncunun hastaneye kaldırılmasının ardından sağlık durumu merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Bilginer'in neden fenalaştığı araştırılıyor. Peki, Haluk Bilginer hasta mı? Haluk Bilginer neden fenalaştı? Detaylar haberimizde...

HALUK BİLGİNER HASTA MI?

Kundakçı isimli tiyatro oyununun ikinci perdesinde fenalaşan Haluk Bilginer ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ünlü oyuncunun sağlık durumu araştırılan konular arasında yer alıyor. Tansiyon sorunu yaşayan ünlü sanatçının bilincinin açık olduğu belirtildi.

HALUK BİLGİNER SAĞLIK DURUMU!

Tedavi altına alınan Haluk Bilginer'in bilincinin açık olduğu belirtildi. Ekip arkadaşları, 68 yaşındaki Haluk Bilginer'in tansiyon sorunu yaşadığını ifade etti. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, "Tiyatromuzun usta ismi değerli Haluk Bilginer'in bu akşam Caddebostan Kültür Merkezi'nde sahnelediği 'Kundakçı' oyunu sırasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı bilgisini üzülerek aldım. Kendisine acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.