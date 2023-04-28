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Haluk Bayraktar, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine giren ilk insansız hava aracını geliştiren ve ihraç eden savunma ve havacılık şirketi Baykar Teknoloji'nin genel müdürü olarak görev yapmaktadır. Haluk Bayraktar kaç yaşında, kimdir ve mesleği nedir soruları merak ediliyor. Haluk Bayraktar hakkında detaylı bilgiler haberimizde yer alıyor. Haluk Bayraktar kimdir? Haluk Bayraktar kaç yaşında, mesleği nedir? Haluk Bayraktar biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

HALUK BAYRAKTAR KİMDİR?

2000 yılında ODTÜ Endüstri Mühendisliği'nden lisans derecesini almış olup, 2002 yılında Columbia Üniversitesi'nde aynı alanda yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. 2004 yılında Boğaziçi Üniversitesi'nde İşletme alanında doktora çalışmalarına başlamıştır. Aynı dönemde aile şirketi bünyesinde, Milli ve Özgün İnsansız Hava Aracı Sistemleri geliştirilmesine yönelik çalışmaların projelendirme aşamalarında mühendislik yöneticiliği görevini yürütmüştür. Bu süreç içerisinde kavramsal tasarımdan, prototip, test, üretim ve eğitim aşamaları vb. ürün yaşam döngüsü kapsamında devam eden iş süreçlerinde görev almıştır. Halen Baykar Genel Müdürü olarak görev yapmaktadır.

2017 yılında Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) Yönetim Kurulu Başkanı olan Bayraktar, 2018 yılında SAHA İstanbul Savunma ve Havacılık Kümelenmesi Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine seçilmiştir. Yine 2018 yılında TÜBİTAK Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Haluk Bayraktar, bu görevlerine halen devam etmektedir.

Haluk Bayraktar

Bayraktar, 2019'da başlayan COVID-19 salgınına karşı Türkiye'de yürütülen mücadelenin özel sektör ayağında aktif olarak rol almıştır. Yönetim Kurulu Başkanlığını yürüttüğü SAHA İstanbul kümelenmesi ile çeşitli projelerin yürütülmesine ön ayak olmuş, bunun yanısıra Baykar, Aselsan, Biosys ve Arçelik tarafından geliştirilen yerli yoğun bakım solunum cihazı projelerinde görev almıştır. Yerli ve milli imkânlarla üretilen yoğun bakım solunum cihazları bir ay gibi kısa bir sürede Sağlık Bakanlığı'na teslim edilmiştir. Bu cihazlar Türkiye tarafından imkânı olmayan birçok ülkeye hibe ve ihtiyaç duyan ülkelere de ihraç edilmiştir.

Haluk Bayraktar, Türkiye ve Ukrayna arasındaki ilişkilerin stratejik düzeye ulaşmasında sunduğu katkılardan dolayı Ukrayna Devleti tarafından Devlet Nişanı'na layık görülmüştür. Nişan, 25 Ağustos 2020'de başkent Kiev'de bulunan Devlet Başkanlığı Sarayı'nda, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski tarafından takdim edilmiştir.

Haluk Bayraktar ayrıca Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar TB2 SİHA'ların Karabağ'ın Ermenistan işgalinden kurtulmasına sunduğu katkı nedeniyle Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından Karabağ Nişanı'na da layık görülmüştür.