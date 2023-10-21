Haluk Bayraktar'dan Facebook ve Instagram'a Filistin tepkisi! Hesaplarını kapattı
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Baykar Teknoloji'nin Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Filistin'e yönelik mesajlarını engellediği için Facebook ve Instagram hesaplarını kapattı. Bayraktar, "Sosyal medyada X hesabımı ve Telegram kanalımı kullanmaya devam edeceğim." dedi.
İsrail-Hamas çatışmasının 15. gününde Gazze'ye yönelik bombardıman devam ederken, Baykar Teknoloji'nin Genel Müdürü Haluk Bayraktar'dan 2 sosyal medya devine dikkat çeken bir tepki geldi. Bayraktar, Filistin'e yönelik mesajlarını engellediği gerekçesiyle Facebook ve Instagram hesaplarını kapatma kararı aldı.
"FACEBOOK VE INSTAGRAM'I PROTESTO EDİYORUM"
X hesabı üzerinden açıklama yapan Bayraktar, "Facebook ve Instagram'ın Filistin'e yönelik destek mesajlarını engellemesini protesto ediyorum. Bugün itibarıyla iki mecradaki hesaplarımı kapatma kararı aldım." dedi.
"X VE TELEGRAM HESAPLARIMI KULLANMAYA DEVAM EDECEĞİM"
Bayraktar sözlerini şöyle tamamladı: "Sosyal medyada X hesabımı ve Telegram kanalımı kullanmaya devam edeceğim."