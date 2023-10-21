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Haluk Bayraktar'dan Facebook ve Instagram'a Filistin tepkisi! Hesaplarını kapattı

Baykar Teknoloji'nin Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Filistin'e yönelik mesajlarını engellediği için Facebook ve Instagram hesaplarını kapattı. Bayraktar, "Sosyal medyada X hesabımı ve Telegram kanalımı kullanmaya devam edeceğim." dedi.