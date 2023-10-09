Geçen yıl akciğer kanseri teşhisi konulan Akakçe, son zamanlarda yaşadığı zorlu süreci sosyal medya hesabından da paylaşmıştı. 9 gün boyunca komada kaldığını ifade eden Akakçe, "Yetenekli ekibin mucizevi çabalarıyla geri döndüm" şeklinde ifadelerde bulunmuştu. Türk sanat dünyasının değerli isimlerinden birini kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Peki, HALUK AKAKÇE KİMDİR, neden hayatını kaybetti? Haluk Akakçe kaç yaşında, nereli, öldü mü? İşte detaylar…

Üzücü bir haberle karşı karşıyayız. Bir süredir akciğer kanseri tedavisi gören sanatçı Haluk Akakçe, bu sabah Nişantaşı'ndaki evinde vefat etti. Akakçe'nin cenazesi, gerekli işlemlerin yapılması için Taksim İlkyardım Hastanesi'ne nakledildi. Peki, HALUK AKAKÇE KİMDİR, neden hayatını kaybetti? Haluk Akakçe kaç yaşında, nereli, öldü mü? İşte detaylar…

HALUK AKAKÇE KİMDİR, NEDEN HAYATINI KAYBETTİ?

Haluk Akakçe, 24 Temmuz 1970 tarihinde Ankara'da doğdu. İç Mimarlık Bölümü'nü tamamladıktan sonra, eğitimine yüksek lisans düzeyinde devam etmek amacıyla Londra Royal College of Art ve School of the Art Institute of Chicago'da bulundu. Sanat kariyerine Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'de sürdüren Akakçe, 1997 yılında Chicago'da ilk kişisel sergisini açtı. Londra ile New York arasında sanatını geliştiren sanatçı, pek çok önemli müze ve galeride sergiler düzenledi ve seçkin bienaller ile festivallere katıldı. Sanat dünyasına önemli katkılarda bulunan bir sanatçı olarak tanındı.

HALUK AKAKÇE KAÇ YAŞINDA, NERELİ, ÖLDÜ MÜ?

Bir süredir akciğer kanseri tedavisi gören Haluk Akakçe bu sabah yaşam mücadelesini kaybetti. 53 yaşındaki sanatçı kısa süre Instagram hesabından 9 gün komada kaldığını ve mucizevi şekilde geri döndüğünü paylaşmıştı. Haluk Akakçe, 24 Temmuz 1970 tarihinde Ankara'da doğdu. Sanat kariyerine Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'de sürdüren Akakçe, 1997 yılında Chicago'da ilk kişisel sergisini açtı.