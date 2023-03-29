Olimpiyat spor dallarının en önemli branşlarından Halter, rekorları ile merak konusu oldu. Peki, Halter Olimpiyat rekoru kaç, Dünya Halter rekoru kaç, Avrupa Halter rekoru kaç? İşte, Halter sporunun merak edilen rekorları ve detayları…

En temel spor aktivitelerinden olan Halter, olimpiyatlarda da ilgi ile takip ediliyor. Konu hakkında detaydalar merak edilirken Halter Olimpiyat rekoru kaç? Dünya Halter rekoru kaç? Avrupa Halter rekoru kaç?

HALTER REKORLARI

55 kilo

Koparma / 135 kilo / Dünya Standardı -

Temiz ve Sarsıntı / 166 kilo / Om Yun-chol Kuzey Kore

Toplam / 294 kilo / Om Yun-chol Kuzey Kore

61 kilo / /

Koparma / 145 kilo / Li Fabin Çin

Temiz ve Sarsıntı / 174 kilo / Eko Yuli Irawan Endonezya

Toplam / 318 kilo / Li Fabin Çin

67 kilo / /

Koparma / 155 kilo / Huang Minhao Çin

Temiz ve Sarsıntı / 188 kilo / Pak Jong-ju Kuzey Kore

Toplam / 339 kilo / Chen Lijun Çin

73 kilo / /

Koparma / 168 kilo / Shi Zhiyong Çin

Temiz ve Sarsıntı / 198 kilo / Shi Zhiyong Çin

Toplam / 363 kilo / Shi Zhiyong Çin

81 kilo / /

Koparma / 173 kilo / Mohamed Ihab Mısır

Temiz ve Sarsıntı / 207 kilo / Lü Xiaojun Çin

Toplam / 378 kilo / Lü Xiaojun Çin

89 kilo / /

Koparma / 179 kilo / Dünya Standardı

Temiz ve Sarsıntı / 216 kg / Dünya Standardı

Toplam / 387 kilo / Dünya Standardı

96 kilo / /

Koparma / 186 kilo / Sohrab Moradi İran

Temiz ve Sarsıntı / 231 kilo / Tian Tao Çin

Toplam / 416 kilo / Sohrab Moradi İran

102 kilo / /

Koparma / 191 kilo / Dünya Standardı

Temiz ve Sarsıntı / 231 kilo / Dünya Standardı

Toplam / 412 kilo / Dünya Standardı

109 kilo / /

Koparma / 199 kilo / Simon Martirosyan Ermenistan

Temiz ve Sarsıntı / 240 kilo / Simon Martirosyan Ermenistan

Toplam / 435 kilo / Simon Martirosyan Ermenistan