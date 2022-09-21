Halloween ne zaman? Halloween gününde ne yapılır?

Her yıl tüm dünyada çeşitli aktivitelerle kutlanan Halloween için gün sayımı başladı. İnsanların korku temalı kostümler giyerek eğlenceli vakit geçirmesi olarak bilinen Halloween heyecanla bekleyenler Halloween ne zaman? Diye soruyor. Halloween kaç gün kaldı? Sorusuna yanıt haberimizin devamında…

"Halloween" adıyla da bilinen Cadılar Bayramı tüm dünyada kutlanır fakat her yerde aynı coşku ile kutlanmaz. En coşku ile kutlayan ülkelerden biri Amerika'dır. Amerika bu bayramı festival gibi kutlar. İnsanlar Halloweendaha gelmeden bile evlerini, bahçelerini süslerler. Bayram günü ise çeşitli kostümler giyerek eğlenceli vakit geçirirler. Halloween, her sene kutlanan, öncelikle Pagan ve sonrasında Hristiyan kökleri olmasına rağmen günümüzde seküler bir kutlama halini almıştır. Sembolü balkabağı olan Halloweenne zaman?

HALLOWEEN NE ZAMAN?

Her sene kutlanan ve heyecanla beklenen Cadılar Bayramı, her sene olduğu gibi bu sene de 31 Ekim tarihinde kutlanacaktır.

HALLOWEEN GÜNÜNDE NE YAPILIR?

Sembolü balkabağı olduğu için büyük bir balkabağı oyularak dış kabuğuna gülen surat şekli verilir ve içerisini ışıklandırarak bal kabağına korkunç görüntü verilir. Etrafta turuncu renkleri hakim olur. Herkes korku temalı kıyafetler tercih eder. Genelde hayalet kostümleri ön plandadır. Balkabağından yapılan yiyecekler ve elma şekeri gibi ürünler ikram edilir. Korku filmi izlemek de tercih edilen aktivitelerdendir.