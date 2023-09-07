Cadılar Bayramı ne zaman başlayacak sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Halloween hangi gün başlayacak merak konusu oldu. Peki, Halloween ne zaman? Cadılar Bayramı ne zaman başlayıp ne zaman bitiyor? İşte detaylar...

Cadılar Bayramı, başlıca Kuzey Amerika ve Britanya Adaları'nda yer alan ülke ve bölgelerde kutlanır. Cadılar Bayramı'nın hangi güne denk geldiği araştırılmaktadır. Korku temalı kostümler giyilir, çeşitli etkinlikler düzenlenen Halloween ne zaman kutlanacak merak konusu oldu. Peki, Halloween ne zaman? Cadılar Bayramı ne zaman başlayıp ne zaman bitiyor? Detaylar haberimizde...

CADILAR BAYRAMI TARİHÇESİ NEDİR?

Cadılar Bayramı, her sene 31 Ekim'de kutlanan, öncelikle Pagan ve sonrasında Hristiyan kökleri olmasına rağmen günümüzde seküler bir kutlama halini almış bayram. Çocukların, genellikle korkunç kostümler giyerek, kapı kapı dolaşıp şekerleme ve harçlık topladığı bir bayramdır. Diğer Cadılar Bayramı kutlamalarında yapılan etkinlikler arasında maskeli balolar, balkabağından fener oyma, korku filmi seansları ve perili olduğuna inanılan evlere düzenlenen geziler sayılabilir.

Cadılar Bayramı, başlıca Kuzey Amerika ve Britanya Adaları'nda yer alan ülke ve bölgelerde kutlanır. Bu bölgelerde çok büyük ve görkemli bir festival olan Cadılar Bayramı kutlamaları, Amerikan kültürünün etkisiyle Avrupa ve Okyanusya'da yer alan diğer Batılı ülkelerin yanı sıra Japonya, Filipinler ve Latin Amerika'da da yaygınlaşmaktadır.

HALLOWEEN NE ZAMAN?