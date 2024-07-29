Hallolmak nasıl yazılır? (2024) TDK'ya göre hallolmak mı, halolmak mı?

Hallolmak nasıl yazılır? Hallolmak kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Peki hallolmak TDK'ya göre nasıl yazılır? Halolmak nasıl yazılır? Halolmak mı, halolmak mı? TDK'ya göre hallolmak kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.

TDK'YA GÖRE HALLOLMAK NASIL YAZILIR?

Hallolmak kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı "Hallolmak"dır. Halolmak, yanlış bir kullanımdır.

Halolmak: Yanlış

Hallolmak: Doğru

HALLOLMAK NE DEMEK?

(ha'llolmak), Arapça ?all + Türkçe olmak

1. bir sonuca bağlanmak, sonuçlanmak, çözülmek, çözümlenmek.

2. kimya terimi: bir sıvı içinde erimek, çözülmek.