Halland golleri izle (5 Gol)! Şampiyonlar Ligi Manchester City 6-0 RB Leipzig golleri izle!
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Şampiyonlar Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Manchester City Leipzig maçını kaçıran futbolseverler Manchester City maçı özeti ile maçın önemli pozisyonlarını seyretmek istiyor. Maçın özetini izlemek isteyen futbolseverler Halland golleri izle (5 Gol)! Şampiyonlar Ligi Manchester City RB Leipzig golleri izle gibi konuları raştırdı.
Manchester City Leipzig maç özeti! Şampiyonlar Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Manchester City Leipzig maçını kaçıran futbolseverler Manchester City maçı özeti ile maçın önemli pozisyonlarını seyretmek istiyor. Halland golleri izle (5 Gol)! Şampiyonlar Ligi Manchester City RB Leipzig golleri izle!
MANCHESTER CİTY - LEİPZİG MAÇ ÖZETİ
Manchester City-Leipzig 11'ler:
Manchester City: Ederson, Akanji, Ruben Dias, Stones, Ake, Rodri, De Bruyne, İlkay, Bernardo Silva, Grealish, Haaland
Leipzig: Leipzig: Blaswich, Henrichs, Orban, Gvardiol, Raum, Laimer, Kampl, Szoboszlai, Haidara, Forsberg, Werner
Manchester City Leipzig goller:
Manchester City 6-0 Leipzig maç devam ediyor.
Manchester City: 22, 24, 47, 53, 57 Haaland, 49 İlkay Gündoğan
Haaland maçtaki 5. golünü atarak Messi'nin rekorunu egale etti!
Maçın gollerini EXXEN platformundan izleyebilirsiniz.